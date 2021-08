Alin Oprea, ieșire nervoasă după DIVORȚ: Nu-mi merită numele! Am fost încornorat, jecmănit în stil mafiot

Solistul trupei Talisman, Alin Oprea, și Larisa au fost într-un întreg scandal în ceea ce privește divorțul care pare să nu se mai termine.

Deși divorțul dintre ei s-a pronunțat, cântărețul spune că femeia care i-a fost soție timp de 23 de ani nu merită să-i mai poarte numele și a luat o decizie radicală.

Alin Oprea, reacție dură după pronunțarea divorțului

Ei bine, după 23 de ani de relație, Alin Oprea și Larisa, fosta lui soție, au divorțat legal, iar artistul le-a cerut judecătorilor ca fosta lui parteneră să nu-i mai poarte numele, pe care "nu-l merită din nici un punct de vedere. Nici legal şi nici moral", potrivit spuselor solistului de la Talisman.

"Partajul este un proces distinct ce se va judeca, ulterior. Am de gând să recâştig absolut tot ce mi se cuvine în mod legal, după munca mea de o viaţă şi toate sacrificiile făcute. Dacă aş fi fost tratat cu recunoştinţă şi respect, nu aş mai fi avut nici o pretenţie. Fiind tratat în stil „mafiot”, voi lăsa legea să repare toată nedreptatea ce s-a abătut asupra mea. Acest aspect a rămas în pronunţare, aştept cu nerăbdare decizia ca numele meu să fie retras unei persoane care nu-l merită din nici un punct de vedere. Nici legal şi nici moral", a declarat Alin Oprea pentru click.ro

Alin Oprea își acuză fosta soție de infidelitate

În urmă cu un an, Alin Oprea și-a acuzat fosta soție de infidelitate și în plus, a declarat că Larisa avea un comportament agresiv și greu de controlat.

"Am fost înzestrat cu o putere de sacrificiu ieşită din comun, reuşind să suport un temperament coleric, un caracter dominator şi agresiv, acceptând până şi răutatea, minciuna şi manipularea. Toate acestea însă până la momentul descoperirii infidelităţilor ei", a declarat Alin Oprea, în exclusivitate pentru click.ro.

"Am fost trădat, încornorat, jecmănit"

"Am fost trădat, încornorat, jecmănit în stil mafiot şi tratat ca un sclav pe plantaţie, ceea ce este inadmisibil. Procesul de divorţ este încheiat, aşteptăm decizia judecătorească", declara Alin Oprea pentru impact.ro, acum ceva timp.

Fiica lui Alin Oprea, probleme după divorțul părinților. Larisa, fosta soție, RUPE tăcerea: Panarama să se termine, ne-am îmbolnăvit!

La începutul anului, Larisa, fosta soție a lui Alin Oprea- membru al formației Talisman- a făcut dezvăluiri incredibile de pe scările tribunalului, unde a avut loc prima înfățișare a divorțului.

În luna februarie 2021, Larisa și Alin Oprea au avut prima înfățișare în procesul de divorț, iar la ieșire, au făcut mărturii incredibile. Larisa susține că fiica celor doi merge la psiholog din cauza comportamentului pe care l-a prezentat tatăl ei în ultima vreme.

"Am fost de acord să divorțăm pe 26 aprilie. Trebuie să demonstrez atunci că vreau să păstrez numele de Oprea. Judecătoarea a vrut să oprească acest măcel. Ne-a întrebat: vreți să divorțați? Da! Amândoi? Da! Și asta a fost!", a declarat Larisa, pentru Xtra Night Show.

"Am fost numită vrăjitoare, am fost Hitler. Și-a înregistrat propriul copil"

"Am fost numită vrăjitoare, am fost Hitler, sunt cea mai violentă persoană. Astea sunt declarațiile lui. Nu regret această căsătorie, pentru că nu aș fi avut acești copiii. O să trăiesc în continuare pentru ei. Eu am simțit de mult că mă înșela. Răspunsul lui a fost mereu că sunt un sfânt și nu-mi înșel familia mea. A zis că l-am înșelat cu doi, nouă bărbați. Și-a înregistrat și propriul copil. Nu a avut o discuție normală cu acești copiii niciodată", a completat ea.

"Ar fi bine ca această panaramă să se termine, pentru că noi toți ne-am îmbolnăvit!"

Potrivit spuselor Larisei, scandalul mediatic în care a fost implicată familia ei de Alin Oprea a afectat-o puternic emoțional pe Melisa, care merge la psiholog, din cauza comportamentului tatălui ei.

"Melisa merge la psiholog și voi merge și eu. Cel mai urât lucru este acest scandal mediatic. Singura problemă e că nu înțelegem unde sunt amintirile noastre. Nu știm ce e adevărat și ce nu. El i-a evitat la proces pe copii. O persoană normală ar fi venit să zică: bună copii, bună Larisa! Nu e prea mult ceea ce cerem. Tot timpul găsește motive ca nu știu cine i-a interzis să vadă copiii. Acum nici măcar nu s-a uitat spre ei. Ar fi bine ca această panaramă să se termine, pentru că noi toți ne-am îmbolnăvit!", a mai spus fosta soție a lui Alin Oprea.

