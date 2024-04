Alimente cu zero calorii pe care le poți consuma fără limită

Acest lucru este confirmat de Ionela Lache, dietetician-nutriționist. În lista de alimente pe care le putem consuma zilnic și chiar de mai multe ori pe zi fără a ne îngrijora, Lache ne sugerează vinetele, dovleceii și fasolea verde ca posibilă combinație câștigătoare între legume și verdețuri, iar căpșunile și portocalele între fructe.

Pentru gătit, ea sugerează tehnici simple și accesibile, cum ar fi gătitul la aburi, pe grătar, și chiar rețete ușoare în cuptorul cu microunde. De asemenea, este important să ne gândim la producția sezonieră, astfel încât să consumăm cele mai proaspete și calitative produse.

Recomandările expertei au fost gândite pentru fiecare produs, raportat la o porție de 100 de grame. La fel ca în orice altă decizie alimentară, nu trebuie să uităm că dozele excesive nu accelerează beneficiile pentru sănătate.

Legume și verdețuri de sezon

Ionela Lache subliniază că legumele și verdețurile sunt bogate în apă, fibre, minerale și vitamine. În lista de mai jos există suficiente opțiuni pentru a alterna produsele în dieta săptămânală în funcție de preferințe. Acestea sunt ordonate în funcție de cantitatea de kilocalorii pe care o conțin, de la cea mai mică la cea mai mare:

Vânătă: are doar 17 kilocalorii (kcal) la suta de grame. Alte componente: 2,66 grame de carbohidrați; 1,37 grame de fibre; 262 miligrame (mg) de potasiu. Și, subliniază Lache, este și bogată în vitamine hidrosolubile, în special în folat (19 micrograme) și vitamina C (2 mg).

Fasole verde: are 25 kcal la suta de grame. Alți nutrienți: 4,2 grame de carbohidrați și 2,4 grame de fibre. În ceea ce privește mineralele, se remarcă potasiul, calciul și fosforul, iar în compoziția sa vitaminică se remarcă folatul și vitaminele A și C.

Dovlecel: are 31 kcal la suta de grame; 6 grame de carbohidrați și 1,3 grame de fibre. Este bogat și în potasiu, folat și vitamina C.

Alte opțiuni: broccoli, conopidă, salată, ardei, spanac.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Fructe de sezon

În acest caz, Ionela Lache subliniază că fructele ne vor furniza și nutrienți precum carbohidrați, fibre, vitamine și minerale. Lache selectează în acest caz:

Căpșună: are 34 kcal la suta de grame. De asemenea, este bogată în carbohidrați (7 grame); fibre (2,2 grame); minerale precum potasiul (150 miligrame) și vitamine, în special vitamina C (60 grame) și biotină (11 micrograme).

Portocală: are 38 kcal la suta de grame de porție comestibilă. În plus, conține: 8,6 grame de carbohidrați; 2,3 grame de fibre. Printre mineralele sale se remarcă potasiul (200 miligrame), folatul (38,7 micrograme). Și printre vitaminele sale, vitamina C (50,6 grame) și vitamina A.

Alte opțiuni: grapefruit, kiwi, mandarină.

Alimente cu multe calorii consumate frecvent

La celălalt capăt al balanței se află acele alimente care rămân în dieta noastră fără a exista o justificare, ele nu aduc beneficii nutriționale, ci dimpotrivă, conțin sare, grăsimi și zaharuri adăugate. Printre cele mai consumate și, de asemenea, mai dăunătoare, se numără următoarele:

Băuturi răcoritoare: "denumite greșit", remarcă Ionela Lache, "deoarece sunt de fapt băuturi îndulcite cu zahăr".

Produse de patiserie

Mezeluri

Biscuiți

Brânzeturi grase: în special cele maturate și semi-maturate, potrivit 20minutos.es.

