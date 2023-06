Al Pacino a devenit tată pentru a patra oară la 83 de ani. Iubita sa, mai tânără cu 54 de ani decât el, a născut un băieţel, care poartă numele Roman Pacino

Iubita sa, Noor Alfallah, în vârstă de 29 de ani, a născut un băieţel, care poartă numele Roman Pacino, a declarat pentru AFP agentul starului de cinema, Stan Rosenfield.

Al Pacino a făcut istorie în cinematografie cu rolurile din filmele 'Naşul', 'Scarface' sau 'Obsesia' şi a câştigat un Oscar pentru rolul principal interpretat în 'Parfum de femeie' (1993). Al Pacino mai are, din relaţiile anterioare, trei copii. Aceștia sunt acum adulţi.

Noor Alfallah are o relaţie cu Al Pacino din aprilie 2022

Noor Alfallah, în vârstă de 29 de ani, are o relaţie cu Al Pacino din aprilie 2022. Cei doi au stârnit zvonuri despre o posibilă relaţie între ei atunci când au fost fotografiaţi în timp ce luau cina împreună.

Mai multe surse au dezvăluit anul trecut pentru Page Six că Al Pacino şi Noor Alfallah şi-ar fi început relaţia încă din timpul primelor faze ale pandemiei de COVID-19.



Al Pacino, originar din New York, are o fiica - Julie Marie, în vârstă de 33 de ani - cu o fostă parteneră de viaţă, profesoara de actorie Jan Tarrant. Starul american are alţi doi copii, gemenii Anton şi Olivia, în vârstă de 22 de ani, care provin din relaţia pe care a avut-o cu actriţa Beverly D'Angelo în perioada 1997 - 2003.



Celebrul actor american, care nu a fost căsătorit niciodată, a avut o relaţie şi cu Lucila Polak în perioada 2008-2018.

Relația dintre Al Pacino și Beverly D’Angelo

„Povestea mea cu Al Pacino a început acum 27 de ani, doi artiști s-au întâlnit și s-au îndrăgostit. Am trăit împreună timp de șapte ani, am avut doi copii, ne-am despărțit, dar am continuat constant călătoria noastră ca părinți”, a spus Beverly D'Angelo.

Ea a recunoscut că era „profund îndrăgostită” de Al Pacino și era „sută la sută în relație”, dar cuplul nu s-a căsătorit niciodată. Cei doi au împreună doi copii gemenii, Olivia și Anton. Cu toate acestea, cuplul s-a despărțit în 2004.

În luna mai, Robert De Niro (79 de ani), o altă legendă a cinematografiei americane, a relatat că a devenit de puţină vreme tatăl celui de-al şaptelea copil al său.

