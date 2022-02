Ai parodontoză? Dr. Denisa Zaharia îți spune ce să faci pentru a nu ajunge să-ți pierzi dinții. Ieși mult mai ieftin decât să dai bani pe tratamente complexe

Problemele dentare ar putea fi evitate dacă, în tinerețe, oamenii ar avea mai multă grijă de dinții lor. Spălatul pe dinți de două ori pe zi, purtarea unui aparat dentar, dacă situația o cere, un control stomatologic o dată la șase luni și un detartraj pot face minuni. La final, veți ieși mult mai ieftin decât dacă alegeți să vă rezolvați problemele dentare la vârste mult mai înaintate, când problemele grave deja s-au instalat.

Dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog ortodont și fondator al clinicilor PerfectDent și Perfect Dent Kids, a vorbit despre acest subiect într-un interviu exclusiv DC News.





Să luăm un caz concret: o persoană care, de-a lungul vieții, fumează, bea multă cafea, băuturi carbogazoase, face detartraje fie o dată la cinci ani, fie deloc, are și anumiți dinți strâmbi, lucru care îi face greu de curățat, poate ajunge la 35-40-45 de ani la parodontoză. Vreau să ne vorbiți puțin despre costurile de tratament pentru o astfel de situație și de greutatea tratamentului față de situația în care am purta aparat dentar la vârstă adultă și am rezolva o mulțime de probleme care, la vârste mai înaintate, pot implica foarte mulți bani. Nu mai vorbim de implanturi, unii având nevoie și de 10-15 implanturi. Cum facem să nu ajungem aici și vorbiți-ne un pic despre costurile de a-ți îngriji dinții versus a-i trata.





„Toți factorii enumerați mai sus sunt factori favorizanți pentru apariția bolii parodontale (înghesuiri dentare, fumat, consum excesiv de băuturi acidulate și colorate, lipsa unor detartraje periodice). Ca urmare, odată instalată parodontopatia, totul devine mai complicat, necesită intervenții mai complexe, care presupun și costuri mai mari.

Nu se poate aplica aparat dentar atunci când pacientul are gingivită sau pungi parodontale, întâi trebuie stabilizat, se realizează chiuretaje subgingivale (îndepărtarea țesutului inflamat din jurul dinților), adiții osoase, extracția dinților compromiși, în etapa următoare tratamentul ortodontic și, la final, putem insera implanturi și lucrări protetice.

Tratamentul ortodontic la această vârstă și în această situație este mai lent, forțele trebuie să fie mai blânde și atent aplicate, astfel încât să nu agravăm afecțiunea. Țesuturile nu mai sunt la fel de elastice și nu mai răspund la fel la tratament ca la adultul tânăr, există un risc mai mare de apariție a efectelor secundare (retracție gingivală, resorbție radiculară). Toate aceste intervenții au costuri care se cumulează, când ar fi fost mult mai simplu să prevenim apariția lor. Aplicarea unui aparat dentar la adolescent/ adult tânăr are ca beneficii pe lângă cel estetic, scăderea riscului de apariție a cariilor, a afecțiunilor gingivale, a bolii parodontale și asocierea cu un control la șase luni pentru o igienizare profesională, ne ajută să ne păstrăm un zâmbet frumos și sănătos pe termen lung”, a spus Dr. Denisa Zaharia pentru DC News.

VEZI ȘI: Cât costă în România să îți pui aparat dentar cu tot cu planul de tratament

Aparatul dentar este un dispozitiv care aplică o presiune asupra dinților pacientului pentru a obține, în timp, alinierea lor în direcția dorită.

Cât costă un aparat dentar dacă ești deja adult? Cel mai ieftin ar fi să scoți din buzunar 11300 lei, adică aproximativ 2300 euro. Haideți să vedem ce intră în această sumă: în primul rând, consultația care este 100 lei, apoi extracția măselelor de minte și, pentru că în cele mai multe cazuri trebuie să le scoateți pe toate patru, prețul total este de 1200 lei. În cazul în care unul dintre molarii de minte este inclus, prețul scoaterii unuia este de 500 lei, în loc de 300 lei. Extracția măselelor de minte intră în planul de tratament în cazul celor care vor purta aparat dentar pentru ca dinții ”să aibă loc” pentru a se îndrepta pe arcadă.

De asemenea, înainte de a pune un aparat dentar, aveți nevoie de o igienizare profesională, airflow, periaj profesional. Prețul acestora este de circa 300 lei.

Prețul celui mai ieftin aparat dentar este de 4800 lei. Vorbim un aparat ortodontic fix cu bracketuri metalice. Desigur, puteți alege și un aparat dentar Spark Advanced / ambele arcade fiind la prețul total de 15600 lei.

În timpul purtării aparatului dentar, este nevoie de mai multe igienizări profesionale pentru că dinții sunt greu de curățat în această perioadă. Așadar, dacă purtați aparatul aproximativ un an și jumătate, probabil veți face trei igienizări, adică încă 900 lei.

De asemenea, trebuie să faceți lunar un control și să schimbați firul aparatului dentar. Acesta costă, în fiecare lună, 200 lei. Dacă purtați aparatul dentar un an și jumătate, veți mai scoate din buzunar circa 3200 lei.

Îndepărtarea aparatului fix costă 300 lei. La final veți primi gutiere și medicul vă va pune un fir de contenție pentru a opri dinții să revină la forma inițială. Retainerul colat este 200 lei, iar gutierele costă 300 lei.

În cazul în care veți avea nevoie de un implant dentar, mai scoateți din buzunar aproximativ 2000 lei.

În total, 11300 lei poate vi se o pare sumă considerabilă, dar îndreptarea dinților previne boli grave ale danturii care, în final, vă vor costa mult mai mult.

