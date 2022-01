Agricultura din România, sabotată. Ministrul Chesnoiu: În PNRR are zero eurocenți alocați. Suntem singurul stat din Europa în această situație

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, a afirmat la interviurile DC News că "în PNRR, agricultura României are zero eurocenți alocați".

Întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac dacă, în opinia sa, a fost o "chestiune deliberată pentru a pune agricultura României într-o poziție dificilă", Adrian Chesnoiu a răspuns că "indiferent de ce ar dori unii să spună, că sunt fonduri alocate pentru licee agricole sau pentru platformele de gunoi de grajd, aceștia nu sunt bani alocați investițiilor majore în agricultură, ci corectării unor deficiențe - unele pe mediu, unele pe educație."

"Nu numai că nu avem în PNRR bani alocați pentru agricultură, dar fondurile europene destinate agriculturii pe zona de investiții în exercițiul viitor 2023 - 2027 au fost reduse cu 1,6 miliarde de euro. Am pierdut bani și de la investiții pe politica agricolă comună.", a atras atenția Adrian Chesnoiu (PSD) la DC News TV.

"Dacă suntem atenți și facem politicile publice bine, riscurile și vulnerabilitățile pot deveni oportunități"

"Sunt lucruri care reprezintă riscuri și vulnerabilități însă dacă suntem atenți și facem politicile publice bine, ele pot deveni oportunități.", a continuat el, garantând că "Planul Național Strategic pe care urmează să-l transmit la Bruxelles va fi unul care să aducă această regândire la 180 grade a agriculturii din România."

"Pe de altă parte, aveți bani europeni în Programul 2020 - 2026, sunt banii pe care România i-a absorbit mereu aproape de 100% - subvenția directă pentru fermieri. Avem o subvenție mai mare în acest exercițiu financiar?", a fost întrebarea lansată apoi de Bogdan Chirieac.

"În viitorul exercițiu, subvenția poate fi mai mare dacă va fi integrată în acest circuit înspre zootehnie și produs finit, astfel încât să putem procesa cât mai multă materie primă în România. Din păcate, banii în exercițiul 2014 - 2020 s-au dus ca plăți directe mai mult pentru stimularea producției vegetale, nu integrarea ei în zootehnie. De aceea avem aceste deficite între producția de cereale și importul de alimente.", a conchis Adrian Chesnoiu la DC News TV.

