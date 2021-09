Adela Popescu are Covid-19: Acum stau cu masca prin casă

Adela Popescu a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-Cov-2. Prezentatoarea de la PRO TV a făcut anunțul în direct, intervenind prin skype în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, pe care o prezintă alături de Shurubel și Bogdan Ciudoiu.

„Dragii mei, ieri seară am făcut un test și rezultatul a fost cel pe care am vrea să-l evităm cu toții. Chiar dacă am fost confirmată pozitiv, vreau să vă asigur că mă simt bine și că o să ne revedem curând. Vă pregătim noi surprize, chiar și așa: cu băieții în studio și cu mine de acasă. Aveți grijă de voi și fiți cu ochii pe Vorbește Lumea!”, a fost mesajul transmis de Adela Popescu.



„Eu în sarcină nu m-am vaccinat, pentru că așa mi-au recomandat medicii, iar acum am început să mă informez. Eu stau cu mască prin casă, ca să-l protejez pe cel mic. Copiii sunt la bunici. Ne hidratăm, ascultăm doctorul...”, a spus prezentatoarea.

Situația infectărilor în România

Până miercuri, 8 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.111.155 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.060.931 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.079 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 34.792 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 07.09.2021 (10:00) – 08.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 30 de decese (15 bărbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 30 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 ani, 3 la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 la categoria de vârstă peste 80 ani.

27 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.

Sunt raportate 2 decese anterioare intervalului de referință, ambele produse în luna august 2021, în județele Hunedoara și Timiș. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 28 de decese.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 3.742. Dintre acestea, 470 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 93 sunt minori, 85 fiind internați în secții și 8 la ATI.