A fost stabilit costul standard per copil în creșă. AȘA vor funcționa creșele în România

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a spus, joi, 19 august, că autoritățile locale pot prelua creșele pentru a le integra în subordinea grădinițelor, iar acolo unde nu există solicitare în acest sens, Ministerul Educației va asigura cheltuielile salariale pentru componenta educațională.

„Tot în primă lectură un alt proiect de OUG care prevede preluarea creșelor în sistemul de educație. Este vorba de cele 387 de creșe care funcționează în prezent care vor fi preluate în sistemul de educație în felul următor: acolo unde autoritățile locale inițiază solicitări de preluare inclusiv a personalului în sistemul de educație, aceste creșe vor funcționa pe lângă grădinițe, sub personalitatea juridică a grădinițelor, având în vedere nevoia de integrare a conceptului educației timpurii. Integrare este și grădinița”, a explicat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației a spus că, acolo unde autoritățile locale nu inițiază demersuri pentru preluarea totală în sistemul de educație, Ministerul Educației va asigura cheltuielile salariale pentru componenta educațională.

„Cu alte cuvinte, Ministerul Educației asumă preluarea resursei umane, inclusiv din perspectiva cheltuielilor salariale. Această OUG vine în corelare cu proiectul HG adoptat azi cu privire la costul standard per copil în creșă. Este o cerință de mulți ani a întregii societăți de ddefinire a acestui cost standard per copil în creșă. Acest cost standard a fost stabilit la o valoare de 15.000 de lei per copil pentru cheltuieli salariale, la care se adaugă și o componentă de 585 de lei pentru cheltuieli materiale. Aș vrea să comparăm acest nivel cu 7.431 de lei costul standard per copil în grădiniță. Este puțin mai mult de dublu, pentru că este vorba, în primul rând, de grupe mai mici, la jumătate față de grupele din grădinițe și este vorba de cerințe speciale de îngrijire în acest domeniu ante-preșcolar, copii în creșă. Vom vedea prin consultare cu personalul medical autorizat. Din primele consultări, a reieșit că în creșe vor putea merge copii de la 0 la 3 ani, dar 0 ani înțelegând vârsta de 11 luni, vârstă până la care este recomandat ca acești copii să stea pe lângă mame, împreună cu ele”, conchide ministrul Educației.