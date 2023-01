70.000 de euro, imbold pentru tinerii fermieri. Cine poate primi banii

Guvernul sprijină din ce în ce mai mult instalarea tinerilor fermieri. Și anul acesta, proiectul va fi de mare anvergură, anunță AgroTV. Una dintre liniile de finanțare care vor fi deschise de AFIR și în perioada 2023-2027. Aceasta va avea un buget total de aproximativ 250 de milioane de euro. Ministerul Agriculturii vrea să instaleze, cu acești bani, nu mai puțin de 3.580 de tineri fermieri până la încheierea exercițiului financiar.

Sprijin pentru tinerii care vor să fie fermieri

Chiar dacă la ora actuală încă mai au de așteptat românii după ghidul solicitantului, au apărut câteva informații din grupurile de lucru de la Ministerul Agriculturii, privind noutățile care se vor regăsi în intervenția pentru instalarea tinerilor fermieri. Anul 2023, numărul beneficiarilor va fi destul de mare. „Câteva informații avem legate de instalarea tinerilor fermieri, din grupurile de lucru, să sperăm că se păstrează. Pe tânărul fermier, femeile vor avea un punctaj suplimentar față de alți beneficiari. Transferul de exploatație va fi punctat în continuare, până la trei exploatații. De asemenea, dacă se păstrează discuțiile din grupurile de lucru, sectorul legume-fructe și sectorul vacii de lapte și de carne vor fi în continuare prioritare. Sunt informații de care fermierii ar trebui să țină cont în această programare financiară”, a precizat consultantul Ion Păunel pentru AGRO TV, în emisiunea „Agricultura la Raport”.

Cât despre dimensiunea exploatației, pentru a fi eligibilă la finanțarea aceasta trebuie să se încadreze în intervalul de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO, mai anunță sursa citată.

