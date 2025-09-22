€ 5.0719
Data publicării: 11:14 22 Sep 2025

7 semne că se apropie un infarct. Apar cu mult timp înainte, dar mulți le ignoră

Autor: Giorgi Ichim
infarct infarct - Foto: Freepik @Thurein91
 

Crezi că infarctul apare brusc și fără avertisment? Realitatea e că îți transmite semnale subtile cu mult timp înainte, doar că majoritatea le confundă cu probleme minore.

Majoritatea oamenilor cred că infarctul lovește brusc, fără niciun avertisment. Realiatea este alta: organismul transmite uneori semnale de alarmă cu ore, zile sau chiar săptămâni înainte.

Din păcate, aceastea sunt ușor de confundat cu oboseala, stresul sau chiar o indigestie banală.

Durerea în piept este cel mai cunoscut simptome, dar nu este mereu intensă sau evidentă. Uneori apare doar o presiune discretă, o arsură, oboseală inexplicabilă sau dificultăți de respirație la eforturi mici.

În special femeile pot resimți semne atipice, precum greață, amețeli sau dureri abdominale, motiv pentru care infarctul este deseori diagnosticat mai târziu la femei.

Dacă toată lumea ar cunoaște semnele timpurii ale unui infarct, s-ar putea salva multe vieți.

Dacă vrei să afli care sunt cele mai frecvente simptome ignorate, dar care apar mult înainte de episodul final, citește articolul complet, semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical, pe DC Medical.ro.

7 semne că se apropie un infarct. Apar cu mult timp înainte, dar mulți le ignoră
