Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin

Conform unor surse citate de Bloomberg News, Statele Unite și Federația Rusă ar purta discuții intense în spatele ușilor închise, cu scopul de a conveni asupra unui acord care ar putea duce la oprirea războiului din Ucraina. Soluția propusă ar presupune recunoașterea de facto a ocupării de către Rusia a teritoriilor controlate deja de armata sa. În paralel, Fox News relatează că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu este dispus să accepte vreo pierdere teritorială fără consultarea cetățenilor printr-un referendum național.

Bloomberg susține că aceste discuții vin în contextul pregătirii unei posibile întâlniri între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. Deocamdată, oficialii implicați nu au confirmat public existența unui astfel de plan, însă sursele citate afirmă că un cadru de înțelegere se conturează deja.

Potrivit aceleiași publicații, planul ar presupune ca Rusia să își oprească avansul militar de-a lungul actualei linii a frontului din regiunile Zaporojie și Herson, în schimbul recunoașterii suveranității sale asupra întregului Donbas - adică provinciile Donețk și Lugansk. Dintre acestea, doar Lugansk este ocupată aproape în totalitate de trupele ruse.

Întrebată despre aceste informații, Casa Albă a refuzat să le confirme, catalogându-le drept simple speculații. De cealaltă parte, Kremlinul și guvernul de la Kiev nu au emis până acum nicio reacție oficială.

"Orice cedare de teritorii către Rusia ar trebui supusă mai întâi unui referendum în Ucraina"

Demersurile diplomatice au fost amplificate și de o recentă întâlnire desfășurată la Moscova, unde președintele rus Vladimir Putin a discutat cu Steve Witkoff, trimisul special al SUA. Ulterior, Donald Trump a declarat că au fost înregistrate progrese semnificative în dialogul americano-rus și a anunțat că o întrevedere între el și Putin este în pregătire – afirmație confirmată și de liderul de la Kremlin.

Potrivit Fox News, summitul Trump-Putin ar putea avea loc în una dintre următoarele locații: Roma, Budapesta, Berna sau un oraș din Emiratele Arabe Unite. Discuțiile ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare. În plus, Trump își dorește ca această întâlnire să fie urmată de un summit trilateral, la care să participe și președintele ucrainean Zelenski.

Totuși, realizarea acestui summit este incertă, întrucât, conform aceleiași surse, Zelenski ar fi transmis administrației americane că nu poate accepta niciun acord care presupune cedări teritoriale fără consultarea poporului. „Orice cedare de teritorii către Rusia ar trebui supusă mai întâi unui referendum în Ucraina”, a avertizat liderul de la Kiev.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a alimentat ideea unei posibile suspendări a conflictului

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a alimentat ideea unei posibile suspendări a conflictului. După o convorbire telefonică cu Zelenski, Tusk a declarat vineri: "Există unele semnale, şi noi de asemenea intuim, că probabil o îngheţare a conflictului - nu vreau să spun sfârşitul, ci o îngheţare a conflictului - este mai degrabă apropiată decât îndepărtată". El a adăugat că "există speranţe pentru aceasta".

În privința poziției Rusiei, cerințele Kremlinului rămân neschimbate: recunoașterea oficială a controlului său asupra celor patru regiuni parțial ocupate (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), precum și asupra Crimeei anexate în 2014, renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO și reducerea capacităților sale militare.

Guvernul ucrainean respinge categoric aceste condiții. Kievul solicită retragerea completă a trupelor ruse, garanții de securitate din partea Occidentului, continuarea sprijinului militar și, în absența integrării în NATO, desfășurarea unor forțe europene pe teritoriul său. Rusia se opune vehement acestei ultime propuneri, conform Agerpres.

