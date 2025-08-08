Viktor Orban cere de urgență un summit între Rusia și UE pentru a opri războiul din Ucraina

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că este necesară organizarea rapidă a unui summit între Rusia și Uniunea Europeană pentru a discuta posibilitățile de încheiere a războiului din Ucraina.

Premierul ungar Viktor Orban a transmis, într-un interviu acordat radioului public, că este nevoie urgentă de un summit între Rusia și liderii europeni pentru a discuta posibilitatea încheierii războiului din Ucraina, relatează agenția MTI.

Orban s-a arătat optimist în legătură cu perspectiva unei întâlniri directe, săptămâna viitoare, între președinții Statelor Unite și Federației Ruse. El consideră că o astfel de inițiativă ar putea deschide drumul către o eventuală încetare a ostilităților și chiar la eliminarea sancțiunilor aplicate Kremlinului.

Europa ar trebui reprezentată de cancelarul Germaniei și președintele Franței

Șeful guvernului de la Budapesta a reamintit că, în urmă cu câțiva ani, Ungaria a sugerat ca Uniunea Europeană să fie reprezentată în dialogurile cu Moscova nu de oficialii instituțiilor comunitare, ci de lideri cu greutate din statele membre, precum cancelarul Germaniei și președintele Franței. De asemenea, a propus ca asemenea negocieri să aibă loc pe un teren neutru.

La rândul său, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a menționat joi că există șanse ca el să se întâlnească în persoană cu președintele Donald Trump în zilele următoare. Totodată, Putin a subliniat că exclude participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la această întâlnire, atâta timp cât „unele dintre cerinţele Rusiei nu sunt îndeplinite pentru a avansa spre un final convenit al războiului”, conform Agerpres.

