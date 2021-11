Zece județe, sub COD PORTOCALIU de vânt și 11 sub COD GALBEN. Toate zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări cod galben pentru 11 județe și cod portocaliu pentru alte zece județe.

Potrivit ANM, în special în zona înaltă din Gorj, Vâlcea, Alba, Braşov, Sibiu, Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Caraş-Severin și Hunedoara se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze de peste 110-120 km/h, temporar ninsoare viscolită. Avertizarea este valabilă până la ora 20.00.

De asemenea, în județele Arad, Bihor, Sibiu – zona depresionară, Harghita, Bacău - zona joasă, Botoşani; Galaţi; Neamţ - zona joasă; Vrancea - zona joasă, Iaşi, Vaslui sunt în vigoare atenționări cod galben de vânt. Avertizările sunt valabile până la ora 23.00.

Vremea de Crăciun 2021 şi Revelion 2022. Polifronie (ANM), informaţii în premieră la DCNewsTV

Mirela Polifronie, meteorolog la Administraţia Naţională de Meteorologie, a oferit, în premieră, la DC News TV, câteva informaţii legate de vremea de Crăciun şi de Anul Nou.

„Este destul de devreme să vorbim despre Crăciun sau Revelion. Ce pot să vă spun la nivel statistic este că vor fi temperaturi în jurul normelor sau că vom avea cantităţi de precipitaţii normale pentru perioada în care ne aflăm, date care nu sunt extrem de elocvente pentru ziua de Crăciun.

Dacă totuşi ne raportăm la statistici, pare că va fi, cel puţin din punct de vedere termic, o vreme bună, apropiată de normal, însemnând 3-4 grade Celsius pentru zona Capitalei", a declarat Mirela Polifronie la DC News.

Cum va fi vremea în minivacanţa de Sfântul Andrei şi 1 Decembrie 2021

„Ultima zi a lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie vin cu o uşoară scădere, mai pronunţată pe parcursul zilei de 1 decembrie, când vom avea maxime cuprinse între 3 şi 12 grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în partea de sud-vest a ţării, mai precis în Oltenia.

De asemenea, în dimineaţa zilei de 1 decembrie temperaturile vor fi negative în aproape toată ţara. De exemplu în zona Capitalei sunt şanse destul de mari ca minima să ajungă spre minus 4, minus 2 grade Celsius.

În următoarele zile (n.r. – din 2 decembrie) ar urma o uşoară creştere, dar cu toate că temperaturile vor fi coborâte pe 1 decembrie, ele sunt apropiate de normalul perioadei, temperaturi potrivite pentru această perioadă. Aşa cum spuneam, urmează o uşoară creştere, iar din punctul de vedere al precipitaţiilor, acestea vor fi preponderent în regiunile intracarpatice, în vestul, nordul şi centrul ţării, sub formă de ploaie şi probabilitatea ca acestea să se transforme şi în lapoviţă sau ninsoare ar fi mai ridicată în noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie. Nu sunt însemnate cantitativ, de altfel în zona de munte – asta ar fi o veste bună – la începutul lunii, vor fi precipitaţii sub formă de ninsoare mai ales la altitudini de peste 1.400 – 1.500 de metri, pentru ca în noaptea de marţi spre miercuri să avem şi în zone mai joase, la sub 1.200 de metri.

În Bucureşti, unde va avea loc defilarea de Ziua Naţională, şansele de precipitaţii sunt extrem de reduse", a declarat, într-un interviu acordat DC News, Mirela Polifronie, de la Administrația Națională de Meteorologie.