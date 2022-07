Vor fi sau nu vor fi restricţii la energie şi gaz? Ministrul Virgil Popescu: Să ne obişnuim să închidem lumina când ieşim din cameră, nici eu nu fac asta

Germania va lua măsuri de urgență pentru a-și asigura aprovizionarea în fața recentelor reduceri ale livrărilor de gaze rusești, inclusiv prin utilizarea sporită a cărbunelui, a transmis duminică guvernul de la Berlin. „Ca să reducem consumul de gaz, trebuie să folosim mai puțin gaz pentru a produce electricitate. În schimb, centralele electrice pe bază de cărbune vor trebui să fie folosite mai mult", a spus Ministerul Economiei într-un comunicat.

Pe fondul celor întâmplate recent, ministrul Energiei a ţinut să vină cu explicaţii în direct la Digi24. "Preocuparea noastră în această vară, de fapt - din noiembrie anul trecut, este să găsim o soluţie de diversificare a surselor de aprovizionare" - este asigurarea pe care Virgil Popescu o dă românilor în situaţia în care criza energetică pe plan mondial se accentuează, din cauza războiului Rusia-Ucraina, iar ţări din UE iau deja măsuri de precauţie şi impun restricţii şi chiar raţionalizarea resurselor energetice.

"Să dăm un grad mai jos, cum zic nemţii!"

Moderatorul emisiunii "Jurnal de seară", Cosmin Prelipceanu, a întrebat: ”Este nevoie de raţionalizare? Pentru că aţi văzut, acum, în Germania se recomandă scăderea temperaturii cu un grad, chiar există şi un set de recomandări pentru ţările membre, venite printr-un comunicat oficial de la Comisia Europeană... Se spune aşa: temperaturile ideale pentru consum sunt 19 grade iarna şi 25 de grade vara, la aerul condiţionat. Sunt valabile şi în România aceste recomandări? Vom avea nevoie de ele? Ne vor permite rezervele noastre de gaz ca iarna viitoare să dăm temperatura la cât ne place nouă?”.

Virgil Popescu: "Eu am trăit în vremea lui Ceauşescu aceste restricţii. Nu prea ne sunt pe plac. Ce să vă zic? 25 de grade iarna mi se pare mult, e chiar prea cald. Iar 19 grade... mi se pare prea puţin, e frig. Acum depinde de fiecare. Trebuie să ştiţi că din martie anul acesta am luat decizia să creştem producţia de cărbune cu un milion de tone pe an, pentru a trece de această iarnă şi, dacă e nevoie, de iernile următoare, să trecem de această criză. Producţia de energie electrică este din gaz, din hidro, din cărbune, eoliene... deci e un mix. Nu-mi doresc restricţii de electricitate şi gaz. Nu cred că vom avea probleme cu producţia de energie. Eu încurajez un fel de autocontrol pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a fiecărei locuinţe şi a clădirilor publice. Nici eu nu sunt obişnuit ca atunci când ies din cameră să închid lumina, dar ar trebui să ne obişnuim şi cu acest lucru, chiar să dăm cu un grad mai jos, cum zic nemţii. Pentru că astfel reducem consumul şi, implicit, cheltuielile. E la latitudinea fiecărui român să facă asta. Nu cred că la noi este situaţia din Germania care este una foarte dificilă. S-a oprit Nord Stream 1 pentru revizie, să vedem dacă pe data de 21 porneşte. Să nu ne trezim că mai trebuie o revizie prin octombrie, aşa. Trebuie să pregătim toate scenariile încă de pe acum şi să ştim la ce ne putem aştepta în cel mai rău caz", a explicat ministrul Energiei.

Germania: "Situația este gravă"

Pachetul de măsuri anunțat duminică include, de asemenea, un sistem de „licitație" pentru vânzarea de gaze către industrie, despre care Berlinul a spus că va contribui la reducerea consumului în puternicul sector industrial german. De asemenea, ar trebui alocate noi credite de la banca de stat KfW pentru a se asigura că rezervoarele de gaz ale țării, care în prezent sunt încărcate în proporție de 56%, sunt umplute. „Securitatea aprovizionării este garantată", dar „situația este gravă", a spus Habeck. Gazprom a redus săptămâna aceasta livrările prin Nord Stream cu 40% și apoi cu 33%, invocând o problemă tehnică. Pentru guvernul german, însă, este vorba de o „decizie politică", menită să influențeze conflictul dintre Moscova și țările occidentale în legătură cu războiul din Ucraina. În ciuda conflictului, Germania continuă să importe aproape 35% din gazele sale din Rusia. Această proporție era de 55% înainte de februarie.

