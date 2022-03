Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, noi declarații: Mulţi ruși nu ştiu absolut nimic despre Kiev, însă au ordin de a ne distruge

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că aproape 6.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în primele şase zile ale invaziei ruse şi că puterea de la Kremlin nu va putea să-i cucerească ţara cu bombe şi atacuri aeriene, informează Reuters, citată de Agerpres.



Referindu-se la atacul rus asupra Complexului memorial al Holocaustului de la Babyn Yar, locul unde trupele germane de ocupaţie şi colaboraţioniştii lor ucraineni au masacrat evrei, Zelenski a spus: "Acest atac demonstrează că pentru mulţi oameni din Rusia Kievul nostru este total străin. Ei nu ştiu absolut nimic despre Kiev, despre istoria noastră. Însă ei au cu toţii ordinul de a ne distruge istoria, de a ne distruge ţara, de a ne distruge pe noi toţi".



Preşedintele ucrainean a făcut totodată apel la evreii din întreaga lume "să nu rămână tăcuţi".

Volodimir Zelenski, aplaudat în picioare de liderii UE

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, ține un discurs în Parlamentul European.

"Nici nu știu cum să mă adresez mai bine. Nu pot să zic "Bună ziua!", "Bună dimineața!", "Bună seara!", pentru că această zi nu este deloc bună pentru majoritatea dintre noi. Pentru unii e chiar ultima zi. Cetățenii Ucrainei se apără plătind cu viața. Sunt foarte mulţumit de ceea ce am văzut aici, de ceea ce am auzit aici. Sunt foarte fericit că simt această atmosferă. Suntem uniţi şi acesta este motivul pentru care sunt fericit acum, dar nu știam că acesta va fi prețul plătit de toți ucrainienii. Nu am ştiut că acesta este preţul pe care urmează să îl plătim şi este o tragedie. Este un preţ foarte mare pe care trebuie să îl plătim. Sunt mii de oameni care au fost ucişi. Nu îmi citesc discursul de acum de pe foi. Realitatea din ţara noastră este cu totul şi cu totul alta.

"Suntem cei mai puternici şi mai buni oameni"

Acum, trebuie să facem faţă vieţii reale. Cred că dreptul nostru este să fim egali, la fel cum sunteţi şi dumneavoastră. Suntem cei mai puternici oameni şi cei mai buni oameni. Ucrainienii sunt incredibili. Foarte des ne place să spunem că suntem peste ceilalţi şi ne bucurăm, într-un fel, că puteţi să vedeţi acest lucru. Sunt convins că vedeţi, acum, direcţia europeană a Ucrainei. Mi-ar plăcea să aud că această opţiune europeană a ucrainienilor pentru dumneavoastră este una care este sprijinită".

Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News