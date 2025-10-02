€ 5.0837
Data publicării: 14:22 02 Oct 2025

EXCLUSIV Viitorul sănătății în România depinde de date. Dr. Nona Delia Chiriac: De ce rapoartele pacienților sunt esențiale pentru prevenție
Autor: Alexandra Curtache

Nona Chiriac
 

„Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate” - experții subliniază că mai multe rapoarte și date despre pacienții cu risc sunt esențiale pentru prevenția bolilor și creșterea accesului la servicii medicale.

DCNews organizează conferința HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate, dedicată găsirii soluțiilor pentru creșterea accesului pacienților la servicii esențiale de sănătate și implicarea farmaciștilor în prevenția bolilor și depistarea precoce a afecțiunilor cronice. În cadrul evenimentului, experții au subliniat necesitatea colectării și analizării datelor despre pacienții cu risc cardiovascular și alte boli grave, pentru o mai bună alocare a resurselor și eficientizare a politicilor de sănătate.

Dr. Nona Delia Chiriac, Country Value, Access & Public Affairs Head la Novartis România, a explicat: „Ce putem face noi ca și companie, și facem deja, este să aducem modele de bună practică și să facem proiecte pilot în România, cum am făcut și noi în zona bolilor cardiovasculare, unde ne-am focalizat pe prevenția secundară deocamdată, dar putem să intervenim inclusiv pe partea de prevenție primară, lucrând, într-adevăr, cu unul din orașele mari ale României. De asemenea, ne-am focalizat și pe zona de screening neonatal, propunând soluții tehnice de implementare, pentru că este o intervenție foarte cost-eficace la nivel de societate”.

Dr. Nona Delia Chiriac a subliniat, însă, că prevenția nu poate fi doar atributul Ministerului Sănătății: „Cum facem să ieșim din paradigma că partea de prevenție este doar un atribut al Sistemului de Sănătate și al Ministerului de Sănătate și cum implicăm ceilalți factori? Ministerul Educației, Ministerul Muncii - nu reușim să punem punctul pe i sau degetul pe rană”.

Prevenția trebuie măsurată și monitorizată

În cadrul conferinței, au fost ridicate întrebări legate de măsurarea eficienței programelor de prevenție: „Cât lăsăm facultativ și cât lăsăm obligatoriu? Cine ce trebuie să facă? Este medicul de familie cel mai potrivit? Dacă avem o grămadă de controale și, de fapt, pacienții scapă printre ele, cum urmărim ceea ce se implementează? Avem servicii preventive introduse în contractul cadru și în norme? Dacă nu se aplică repetitiv în anumite regiuni, ce facem ca să se aplice?”, a precizat Dr. Nona Delia Chiriac.

Aceasta a atras atenția și asupra necesității de rapoarte mai detaliate: „Medicii de familie au inclus în pachetul de program diagrama SCORE, doar că eu nu am văzut publicat niciun rezultat al aplicării acestei diagrame și să vedem câți pacienți sunt la risc cardiovascular înalt, segmentarea pe grupe de vârstă, pe medii de rezidență și așa mai departe. Ar fi niște statistici extraordinar de bine de făcut”.

Vaccinarea și prevenția cardiovasculară, legături surprinzătoare

Dr. Nona Delia Chiriac a punctat șilegătura între infecțiile gripale și bolile cardiovasculare: „Am citit la Uniunea Europeană că gripa crește de șase ori riscul de infarct miocardic. Poate că este un argument suplimentar pentru vaccinarea antigripală a adultului”.

În final, ea a accentuat că depistarea precoce și screening-ul pot crește costurile inițiale, dar contribuie ulterior la eficientizarea cheltuielilor în sănătate: „Trebuie să fim conștienți că depistarea bolilor, screening-ul, este de natură să crească costurile într-o fază incipientă, urmând ca într-o fază ulterioară să îmbunătățească modul în care se fac cheltuielile”.

