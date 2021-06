VIDEO VIRAL: Un bărbat s-a bronzat cu masca de protecție pe față

Videoclipul realizat de un bărbat care spune că a făcut plajă cu masca de protecție pe față, uitând să o scoată, a devenit viral pe rețelele de socializare.

Clipul s-a viralizat nu pentru ce spunea bărbatul, ci pentru felul în care arăta el, după ce a stat la plajă cu masca pe față. Chipul îi era bronzat cu 'modelul' măștii.

'Deci, ieri am facut plajă în grădină. Și am uitat să-mi scot masca. Chiar nu sunt fericit, băieți', a spus bărbatul.

Pe ambele părți ale feței sale se puteau vedea, de asemenea, urmele de la curelele măștii.

'Cum o să muncesc în halul ăsta?', întreaba el.

Public Service Announcement:



Don’t forget to take you facemask off when sunbathing ???????????? pic.twitter.com/XLcSxepgfD