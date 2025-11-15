€ 5.0847
Internațional Video: Panică într-un avion rusesc de pasageri după ce au început să se desprindă bucăţi din capota unui motor
Data actualizării: 15:02 15 Noi 2025 | Data publicării: 14:55 15 Noi 2025

Video: Panică într-un avion rusesc de pasageri după ce au început să se desprindă bucăţi din capota unui motor
Autor: Mihai Ciobanu

Video: Panică într-un avion rusesc de pasageri după ce au început să se desprindă bucăţi din capota unui motor Foto: Unsplash
 

Imagini șocante din avionul „Rossiya”: lipsește o parte din carenajul motorului

Un avion SSJ100 al companiei „Rossiya”, care transporta 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului pe ruta Vladivostok – Blagoveșcensk, a fost obligat să aterizeze de urgență la Habarovsk, după apariția unei defecțiuni tehnice. Procuratura pentru Transport din Orientul Îndepărtat a anunțat că monitorizează situația, iar Secția de Investigații în Transporturi a deschis o verificare preliminară privind o posibilă încălcare a normelor de siguranță aeriană.

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 09:00, însă autoritățile nu au precizat natura exactă a defecțiunii. Pasagerii au relatat însă că, în timpul zborului, capota unuia dintre motoare s-ar fi deschis și ulterior s-ar fi desprins. Imagini și videoclipuri publicate pe rețelele sociale au confirmat lipsa unei părți din carenaj, iar procurorii au difuzat la rândul lor o fotografie cu motorul afectat, transmite VL.RU.

Compania „Rossiya” a trimis un avion de rezervă pentru continuarea călătoriei, dar unii pasageri au refuzat să se mai îmbarce, spunând că preferă să călătorească cu trenul. Incidentul vine după ce, pe 20 mai, un Airbus A330-300 care zbura din Vladivostok spre Moscova a efectuat o aterizare forțată la Habarovsk, având la bord 345 de pasageri.

„Eu în avion nu mă mai urc, mi-e frică să zbor. A fost suficient. N-am mai așteptat pe nimeni de la aeroport, m-am dus direct la gară”, a povestit unul dintre pasagerii zborului FV2461.

