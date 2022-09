Video exclusiv - Ce au văzut toți britanicii la TV după anunțul morții Reginei Elisabeta a II-a. Un curcubeu a apărut deasupra Castelului Windsor

Moartea Reginei Elisabeta a II-a a cutremurat întreaga Mare Britanie. Oamenii plâng acum pierderea monarhului, atât de iubit în toți acești ani de domnie. Toată după amiaza a plouat la Palatul Buckingham. Zeci de britanici s-au strâns unul câte unul acolo și au așteptat vești despre starea Reginei, sperând că acestea vor fi unele bune, că Regina va rezista totuși și de această dată. Din păcate însă, la câteva ore distanță, a venit și tristul anunț: Regina Marii Britanii a murit la vârsta de 96 de ani, după o domnie istorică de 70 de ani, cufundând Marea Britanie și lumea care a iubit-o în doliu.

Nu doar la Palatul Buckingham s-au strâns oameni, ci și în Windsor, dar și la Palatul Balmoral, acolo unde se aflau deja membrii Familiei Regale. Unii au depus flori la câteva ore înainte de afla despre moartea Reginei ( vezi mai mult AICI).

Cine nu a ieșit în stradă, a stat cu sufletul la gură urmărind știrile la TV. BBC a anulat toate programele programate pentru ziua de astăzi și, după anunțul privind faptul că Regina Elisabeta se afla sub supravegherea medicilor, a dat pe post doar știri pe acest subiect, cu actualizări. Mai mult decât atât, deși încă nu era clar dacă Regina Elisabeta a murit sau nu, toți jurnaliștii și-au schimbat cravatele, punându-și unele negre, asemeni unui doliu.

La ora 20:30 au venit cu vestea tristă, în regim de Breaking News. Așa au aflat britanicii că Regina lor a murit. Toate posturile TV importante din Marea Britanie au relatat știri despre starea Reginei în cursul acestei după-amiezi, iar ulterior anunțul Familie Regale. Un cititor DC NEWS ne-a trimis un video cu filmarea care a putut fi văzută pe BBC imediat după ce s-a anunțat că: "Regina a murit pașnic la Balmoral în această după-amiază. Regele și Regina Consort vor rămâne la Balmoral în această seară și se vor întoarce la Londra mâine" (vezi mai mult AICI). Este vorba despre un video adus ca un omagiu pentru Regina Elisabeta, cu poza sa, iar pe fundal imnul Marii Britanii.

Deși toată după amiaza a plouat la Palatul Buckingham, așa cum scriam mai sus, cu puțin timp înainte de anunțul Familiei Regale privind moartea Reginei a apărut un semn neașteptat. Cerul s-a înseninat brusc, iar pe cer a apărut un curcubeu.

Mulți dintre cei adunați în afara porților au sperat că fenomenul este un semn al unei vești bune care va veni. Dar alții s-au grăbit să sublinieze simbolismul emoționant, comentând că Majestatea Sa a trecut podul curcubeu, scrie Metro.

Steagul de la Palatul Buckingham a fost coborât în ​​bernă, atunci când a fost dată trista veste. Câțiva dintre cei ghemuiți în afara porților au început să plângă și să facă poze, dezamăgiți de faptul că acel curcubeu nu a fost semnul unei vești bune despre starea de sănătate a Reginei Elisabeta, așa cum au crezut inițial.

A double rainbow shimmered across the crowds gathered outside Buckingham Palace. When the news of Queen Elizabeth II's death broke, after a hush, people broke into "God Save the Queen." https://t.co/XgIbaYjsEL pic.twitter.com/g0Q3ZDsNuv