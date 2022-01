Verdict 2022! Ce spun numerologii, astrologii și tarotologii despre acest an

La fiecare început de an, pe lângă rezoluții și planuri, mai avem nevoie de ceva. De certitudini. De predictibilitate. Și cum pandemia ni le-a luat, oamenii își îndreaptă mai des ca niciodată atenția către specialiștii din domeniile spirituale.

Iar noi i-am ales pe cei care ne-au trecut pragul în 2021, atât pentru emisiunile, dar și pentru interviurile Astrosens. Și i-am întrebat ce cred ei că ne rezervă 2022.

Astrologia, numerologia și tarotul sunt domenii care pot aduce puțină lumină pe drumul destul de incert al noului an.

Ionuț Hristescu, astrolog/inginer

2022 vine repede. Ca un tren din acela magic, din poveștile fantastice, în care suntem invitați să ne urcăm. El aduce, (sau ne duce către) materializarea așteptărilor, acelea adânci și ascunse, pe care le purtăm doar în inimă. Este un an de flow și de creație, cu o zdruncinătură în sus, ca lansarea unei rachete, în perioada verii (Mai - Octombrie). Un an în care arșița sufletului și setea de poveste se vor putea stinge cu damigeana de aspirații și viziuni pe care am ținut-o ascunsă prea mult timp.

Matei Crișan, astrolog/terapeut prin regresie/hipnoterapeut

În 2022 există un potențial mare să fim confruntați cu o parte însemnată dintre problemele apărute în ultimii 12, încă nerezolvate. Soluții din perspectiva astro-terapeutică? Simplificăm alegerile și acțiunile. Poate și relațiile. Ne organizăm mai bine. Ne ocupăm de acele aspecte care ne-ar putea împiedica să realizăm schimbările necesare acum în viețile noastre. Astfel, potențialul dat de poziția planetei Jupiter în 2022 în zodia Pesti și în zodia Berbec va putea fi folosit optim. Să avem un an de materializare inspirată!

Amos, tarotolog

Umanitatea se deschide către un nou capitol unde informația ezoterică va fi din abundență și își va spune cuvântul, iar religia va pierde teren în fața acesteia. De asemenea este un an karmic pentru mulți dintre noi, asta înseamnă relații cu scop constructiv, transformator și eliberator. Calitatea câștigă în fața cantității. Ce este important de menționat este că oamenii deja simt aceste schimbări și sunt prevăzători, sunt într-un fel pregătiți pentru ceea ce va urma. Conștiința îi îndrumă în această direcție.

