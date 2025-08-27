Variante de compromis pentru magistrați. Propunerea Executivului pentru pensionare. Guvernul ar face un pas în spate

Ultimele informații ar veni să confirme ceea ce s-a vehiculat că le-ar fi propus președintele țării liderilor coaliției de guvernare, marți.

”Cică le-ar fi și spus: dom`ne, mai îndulciți un pic, măriți perioada până la 15 ani și pensia de la 70% la 75%” a spus Mugur Ciuvică, președintele GIP, în emisiunea ”Miercurea Neagră” de astăzi.

Surse Observator vin să susțină această variantă. Se pare că Executivul chiar ia în calcul compromisul privind pensiile speciale: perioada de tranziţie ar putea fi extinsă de la 10 la 15 ani, ceea ce ar însemna pensionarea la 65 de ani abia în 2040. În plus, pensia magistraţilor ar urma să fie 75% din salariul net, în loc de 70%.

Astăzi magistrații au intrat în grevă. O numesc suspendarea activității, cu excepții, în condițiile în care, conform legii, n-au voie să facă grevă. Se întâmplă în toată țara, iar nemulțumirile vizează legea pensionării în ceea ce-i privește. Nu vor să se pensioneze la 65 de ani, nici cu 70% din ultimul salariu net.

În zilele noastre, magistrații ies la pensie la 45 - 50 de ani, cu pensii a căror valoare medie se ridică la 25.000 de lei, după cum a spus premierul Ilie Bolojan, când a anunțat noua formulă de lege: Ilie Bolojan, anunț definitiv despre pensiile magistraților. Pierdem foarte mulți bani, termen limită de la Bruxelles

Totuși, Consiliul Superior al Magistraturii ar vrea ca perioada de tranziție să fie de 20 de ani. Marți, președintele Nicușor Dan a mers la Palatul Victoria. Nu a participat la ședință, ci a stat 30 de minute cu liderii PSD și PNL, cărora le-ar fi sugerat să crească vârsta de pensionare pentru magistrați și să nu scadă valoarea pensiei abrupt.

