Universitatea de Medicină ”Carol Davila” din București inaugurează Baza de Simulare Medicală

”Inaugurarea este marcată prin organizarea primei ediţii a cursului de instruire 'My First Implant', dedicat studenţilor din anul VI ai Facultăţii de Medicină Dentară, gândit să le ofere acestora oportunitatea să insereze primul lor implant din carieră, pe o mandibulă artificială. Această ediţie se va desfăşura cu o primă grupă de 30 de studenţi', informează un comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior. În noua locaţie din strada Pitar Moş, din Bucureşti, se va dezvolta Baza de Simulare Medicală a UMFCD pentru toţi studenţii Universităţii, în care se vor desfăşura activităţi practice de dezvoltare a tehnicilor medicale, în condiţii cât mai aproape de realitate, însă 'fără riscuri ca în cazul efectuării manevrelor' pe un pacient real.

'Prin intermediul acestui proiect inovativ, ce se axează pe metode de predare-învăţare pe baza unor tehnologii moderne, ne dorim dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor studenţilor în activităţile de inovare şi sănătate digitală în vederea creşterii competitivităţii şi adaptării la digitalizarea sistemelor de educaţie şi sănătate, iar un prim episod din acest nou ciclu educaţional va debuta astăzi prin cursul 'My first implant', curs ce este dedicat studenţilor din anul VI ai Facultăţii de Medicină Dentară', a declarat rectorul UMFCD, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Potrivit sursei citate, prima ediţie a cursului 'My First Implant' se va axa pe instruirea educaţională de top în implantologie dentară a unui grup de 30 de studenţi stomatologi din anul VI. Astfel, titularul cursului 'My First Implant', prof. univ. dr. Alexandru Bucur, va susţine câteva prezentări teoretice construite în jurul unor subiecte importante, precum indicaţiile şi contraindicaţiile în implantologie, metode inovative de mărire a ofertei osoase, grefelor, importanţa CBCT şi multe altele. Partea practică a evenimentului va fi susţinută de către dr. Florian Obădan, medic implantolog. În cadrul demonstraţiei practice, participanţii vor învăta despre trusa de implant şi protocoalele de inserare, urmând ca până la finalul cursului să insereze implanturi pe model fantomă. Dezvoltarea Bazei de Simulare Medicală reprezintă unul dintre obiectivele principale asumate în cadrul proiectului 'INNOV.STUD - Educaţie inovativă pentru studenţii UMFCD prin dezvoltarea bazelor de practică în Printare 3d, Simulare Medicală, Telesemiologie şi Big Data' CNFIS-FDI-2021-0531.