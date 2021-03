UNICEF: O nouă realitate, dezastruoasă şi deteriorată, pentru copiii din întreaga lume

La un an de la declanşarea pandemiei, s-au înregistrat regrese la aproape toţi indicatorii referitori la vieţile copiilor, susține UNICEF.

După un an de la declararea pandemiei de COVID-19, cele mai recente date disponibile ale UNICEF descriu o nouă realitate, dezastruoasă şi deteriorată, pentru copiii din întreaga lume.



"La un an de la debutul pandemiei COVID-19, s-a înregistrat un regres cu privire la aproape toţi indicatorii cheie referitori la vieţile copiilor", a declarat Henrietta Fore, director executiv al UNICEF. "Numărul copiilor înfometaţi, izolaţi, abuzaţi, afectaţi de anxietate, care trăiesc în sărăcie şi sunt forţaţi să se căsătorească, a crescut. În acelaşi timp, a scăzut accesul lor la educaţie, socializare şi servicii esenţiale, inclusiv de sănătate, nutriţie şi protecţie. Există indicii certe care arată că în anii următori copiii vor purta cicatricile pandemiei."

Cum a afectat pandemia de COVID-19 copiii:





În martie 2021, 13% din 71 de milioane de cazuri de COVID-19 din 107 ţări (62% din totalul infectărilor la nivel mondial), care au date în funcţie de vârstă erau copii şi adolescenţi cu vârsta sub 20 de ani.



În ţările în curs de dezvoltare se preconizează că sărăcia în rândul copiilor va creşte cu aproximativ 15%. Se estimează că numărul copiilor care trăiesc în gospodării aflate sub pragul sărăciei va creşte cu 140 de milioane.



Şcolile sunt închise de aproape un an pentru peste 168 de milioane de elevi la nivel global. Două treimi din ţările unde şcolile au fost închise total sau parţial se află în America Latină şi Caraibe.

Fără acces la educație





Cel puţin unu din trei elevi nu a avut acces la educaţia la distanţă în perioada în care şcolile au fost închise. Numărul de căsătorii în rândul copiilor ar putea creşte cu 10 milioane până la sfârşitul deceniului, ameninţând ani de progrese realizate în reducerea acestei practici.



Cel puţin unu din şapte copii şi tineri a fost afectat de măsurile de izolare la domiciliu în cea mai mare parte a anului trecut, ceea ce duce la stări de anxietate, depresie şi izolare.



În noiembrie 2020, peste două treimi din serviciile de sănătate mintală destinate copiilor şi adolescenţilor fuseseră întrerupte.

Malnutriție acută

Datele din noiembrie 2020 arată că este posibil ca numărul copiilor cu vârsta sub cinci ani ce suferă de malnutriţie acută să crească cu 6-7 milioane în 2020, ceea ce ar spori numărul total la 54 de milioane de copii; este vorba de o creştere de 14%, care s-ar putea traduce într-o mărire a numărului de decese în rândul copiilor cu 10.000 pe lună, mai ales în Africa subsahariană şi Asia de Sud. Cu o scădere de 40% a serviciilor de nutriţie pentru copii şi femei, pot apărea multe alte consecinţe negative în privinţa nutriţiei.



În noiembrie 2020, peste 94 de milioane de persoane erau expuse riscului de a rata vaccinarea din cauza întreruperii campaniilor de rujeolă în 26 de ţări.



În noiembrie 2020, în 59 de ţări pentru care există date disponibile, refugiaţii şi solicitanţii de azil nu pot accesa măsurile de protecţie socială legate de COVID-19 din cauza închiderii frontierelor şi a creşterii xenofobiei şi excluziunii.

Trei miliarde de oameni nu au condiții de bază





Aproximativ trei miliarde de oameni din întreaga lume nu au condiţiile de bază pentru a se spăla pe mâini cu apă şi săpun acasă. În ţările cel mai puţin dezvoltate, trei sferturi din locuitori, peste două treimi din şcoli şi un sfert din instituţiile de sănătate nu au serviciile de igienă de bază necesare pentru a reduce transmiterea COVID-19. În medie, 700 de copii sub cinci ani mor în fiecare zi din cauza bolilor cauzate de lipsa apei şi serviciilor de salubrizare şi igienă.



"Copiii trebuie să fie în centrul eforturilor de recuperare", a precizat Henrietta Fore. "Aceasta înseamnă prioritizarea şcolilor în cadrul planurilor de redeschidere, asigurarea protecţiei sociale, inclusiv transferuri băneşti pentru familii. Şi înseamnă a face serviciile de importanţă critică accesibile pentru cei mai vulnerabili copii. Abia atunci putem proteja această generaţie, astfel încât să nu devină o generaţie pierdută".