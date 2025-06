Unde greșim în lupta cu cancerul? Livia Stan, MSD România: Ceva nu facem bine sau nu facem la timp. Undeva se rupe firul

Livia Stan, Policy and Market Access Director MSD România, a pus punctul pe ”i” în lupta României cu o boală nemiloasă: cancerul.

Livia Stan, Policy and Market Access Director MSD România, a afirmat, în cadrul dezbaterii ”Cancerul poate fi învins prin prevenție, depistare precoce și terapie inovatoare! Ediția 2025”, organizată de DC News Media Group, că ”sunt întârzieri în implementarea programelor de screening, sunt publicate ghidurile de finanțare pentru screeningul de sân și cel de cancer ce col uterin, sunt în consultare publică, s-au promis de vreun an, le așteptăm, dar, așa cum a spus Radu (Radu Gănescu, președintele COPAC n.r. - ”programele de screening sunt destinate persoanelor vulnerabile, nu populației în general”), sunt dedicate unor categorii defavorizate. Noi trebuie să mergem către ele, în comunități, împreună cu medicul de familie, cu asistenții medicali, cu mediatorii, dar sediul principal al reglementării screeningului la nivel național rămâne în contractul cadru”.

Unde se rupe firul?

În același timp, aceasta mai subliniază că ”ceva nu facem bine sau nu facem la timp sau am pornit de foarte de jos, pentru că, în ultimul raport Institute of Health Economics, România are cea mai scăzută supraviețuire la cinci ani în cancere din Europa. (...) În continuare, nu reușim să ieșim din această paradigmă. Mortalitatea de cancer de col uterin este de peste trei ori mai mare decât media europeană”. Livia Stan adaugă că vorbim despre România într-un clasament rușinos, asta deși este o boală prevenibilă.

Totodată, această afirmă că ”screeningul este un subiect pe care nu trebuie să-l tratăm atât de superficial - ”avem un program de screening pe fonduri europene, am rezolvat problema”- pentru că, în continuare, 10% dintre femei merg la screening. Undeva se rupe firul. Pe de altă parte, cheltuielile cu un bolnav oncologic rămân la 150 euro/pacient, sub media europeană, de 260 de euro”.

