Un șarpe a speriat călătorii unui avion. Angajații aeroportului au fost nevoiți să îl prindă

Deși pare un scenariu de la Hollywood, un pasager al unei companii aeriene a găsit un șarpe sub picioare după ce a sosit pe Aeroportul Internațional Newark Liberty. Poliția și angajații aeroportului au așteptat avionul la poarta destinată luni după-amiază „și au îndepărtat șarpele de grădină”, a declarat Autoritatea Portuală din New York și New Jersey pentru CNN. În afară de o sperietură groaznică, nimeni nu a fost rănit. Un pasager de la bord a declarat pentru News 12 The Bronx, o afiliată CNN, că „pasagerii din clasa business au început să țipe și să-și ridice picioarele” în timp ce zborul rula.

United Airlines a declarat pentru CNN că membrii echipajului au cerut ajutor oficialilor aeroportului „după ce au fost alertați de către pasageri” cu privire la șarpe.

Zborul United 2038 din Tampa, nu a îngreunat activitățile de pe aeroport. Potrivit Comisiei pentru resursele vieții sălbatice din Carolina de Nord, diferite tipuri de șerpi sunt adesea numiți colocvial șerpi „de grădină”. Aceștia nu sunt veninoși și, într-adevăr, se găsesc adesea în grădini, unde ajută la menținerea controlului dăunătorilor.

De ce nu mai auzim povești despre Triunghiul Bermudelor?

Ne aducem aminte că în ultima parte a secolului al XX-lea, nu era zi în care să răsfoiești ziarele fără să găsești cel puțin o știre despre Triunghiul Bermudelor, o zonă aflată în Oceanul Atlantic care făcea navele și avioanele dispărute. În ultimii ani, însă, pare să se fi lăsat liniștea peste acest subiect misterios, iar oamenii se întreabă de ce.

Interesul pentru zona oceanică, aflată între Florida, Puerto Rico și Bermuda, a atins vârful în 1968, odată cu un articol despre „Zborul 19”, din 1945. La 5 decembrie 1945, cinci bombardiere americane dispăreau în Triunghiul Bermudelor, deși condițiile meteo nu erau extreme, iar o parte dintre militari aveau experiență de zbor. Ce-i drept, printre aceștia se aflau și cursanți. Un mesaj radio a fost interceptat în jurul orei 16, între un cursant și instructor, primul explicând că busola aeronavei nu funcționa. La scurt timp după aceea, avioanele s-au pierdut undeva la est de Florida și nu s-a mai știut nimic despre ele. Citește continuarea AICI

Pasager într-un avion pe ruta Katowice - Antalya, salvat de medicii aeroportului Otopeni

Serviciul de Asistenţă Medicală al Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti a reuşit să intervină cu succes şi să salveze viaţa unui pasager în vârstă de 66 de ani, informează reprezentanţii aeroportului. Pasagerul se afla la bordul aeronavei companiei aeriene Corendon Airlines, care efectua un zbor pe pe ruta Katowice (Polonia) - Antalya (Turcia). Aeronava a aterizat pe AIHCB la ora 07:45.



Echipa Serviciului de Asistenţă Medicală a aeroportului a reuşit să stabilizeze pasagerul cu afecţiuni cardiace, după aproximativ 30 minute de la aterizare. Pasagerul a fost transportat în stare stabilă la Spitalul Elias din Bucureşti. Aeronava companiei aeriene Corendon Airlines a decolat de pe AIHCB la ora 09:00, continuându-şi cursa către Antalya. Citește mai multe AICI

