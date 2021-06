Un grup de experți în sănătate publică critică OMS pentru gestionarea iresponsabilă a politicilor anti-fumat

Grupul de experți își exprimă îngrijorarea față de mai multe aspecte care se regăsesc într-un comunicat de presă emis de OMS cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun și consideră că atitudinea organizației este neadecvată, bazată pe știință viciată și o analiză defectuoasă, dar și compromisă de interese speciale.

Comunicatul de presă și materialele OMS se referă în mod specific la renunțarea la tutun, iar mesajul-cheie transmis este „Renunță la tutun pentru a fi câștigător!”. Cu toate acestea 98,9% dintre decesele asociate cu tutunul sunt cauzate de fumat, nu de utilizarea tutunului în forme alternative. Spre exemplu, Suedia are cea mai scăzută rată a fumatului în rândul adulților (7%) din lumea dezvoltată, deși are rate de utilizare a tutunului similare cu norma din alte țări europene. Datorită prevalenței scăzute a fumatului, Suedia are rate mai scăzute de boli asociate cu fumatul în rândul bărbaților, principalii utilizatori de snus. Mesajul experților în sănătate publică este: „Dacă OMS dorește să facă o diferență trebuie să se concentreze pe prevenția fumatului. Produsele din tutun și nicotină fără fum înlocuiesc fumatul și sunt parte a soluției, nu a problemei.”

O mare parte din comunicatul de presă al OMS este dedicată respingerii vapatului ca alternativă la fumat și o metodă eficientă de a renunța la fumat. Comunicatul de presă al OMS precizează: „Dovezile științifice privind țigările electronice ca mijloace de sprijinire a renunțării sunt neconcludente și există o lipsă de claritate legată de eventualul rol al acestor produse în renunțarea la fumat. Trecerea de la produsele din tutun convenționale la țigări electronice nu înseamnă renunțare.” În realitate studiile, datele, tendințele, cercetările arată clar că țigările electronice sunt un tratament eficient pentru dependența de tutun iar utilizarea lor ar trebui inclusă și încurajată în toate regimurile de tratament. Țigările electronice sunt deja incluse în protocoalele standard pentru a trata dependența de tutun.

Conform semnatarilor scrisorii, OMS face mai multe afirmații care induc profund în eroare despre riscurile țigărilor electronice, atunci când declară împotriva studiilor existente că „Țigările electronice generează compuși chimici toxici, corelați cu efecte dăunătoare pentru sănătate, precum boli cardiovasculare și afecțiuni pulmonare”. Prezența unui compus chimic periculos nu îl face riscant. De exemplu, există cel puțin 19 substanțe cancerigene cunoscute într-o ceașcă obișnuită de cafea.Totuși, nu percepem cafeaua ca prezentând risc de cancer. Pe baza cunoștințelor actuale, afirmarea faptului că vapatul este cu cel puțin 95% mai puțin dăunător decât fumatul rămâne o modalitate bună de a comunica fără echivoc diferența foarte mare de risc relativ. Țigările electronice sunt mult mai puțin riscante decât țigările. Este neetic și anti-științific din partea OMS să le refuze fumătorilor oportunitățile pentru sănătate ale trecerii de la produse cu risc ridicat la produse cu risc scăzut.

Oamenii de știință, medicii și cercetătorii au explicat în nenumărate rânduri și feluri că un rol esențial în controlul tutunului la nivel global îl joacă asistarea fumătorilor spre a face tranziția către opțiunile de fumat fără fum care sunt mult mai puțin nocive și care ajută și în demersul renunțării complet la fumat. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății continuă să ignore toate aceste dovezi și valoarea acestor produse, condamnând astfel fără echivoc fumătorii la boli și morți care pot fi prevenite.

„OMS ar trebui acum să se oprească și să reflecteze la rolul pe care îl joacă și prejudiciile pe care le cauzează prin opoziția sa dogmatică la tehnologii care ar putea reduce semnificativ riscurile cu care se confruntă cei un miliard de fumători ai lumii. Sperăm că până la Ziua Mondială fără Tutun din 2022, OMS își va reevalua strategia și va începe să promoveze activ reducerea efectelor nocive ale tutunului ca parte a unei strategii agresive de abordare a poverii intolerabile reprezentate de tutun pentru sănătate, bunăstare și economie.” – este concluzia experților în sănătate care semnează scrisoarea către OMS.