Data actualizării: 15:22 06 Noi 2025 | Data publicării: 15:13 06 Noi 2025

Un bărbat dispărut acum 5 ani, găsit mort într-un dulap dintr-un garaj
Autor: Doinița Manic

cadavru-constanta-identificat_94325500 Foto cu rol ilustrativ: Pixabay
 

Un bărbat dispărut în anul 2020 a fost găsit mort într-un dulap dintr-un garaj 4 ani mai târziu, iar acum s-a aflat și identitatea lui.

Un caz cutremurător a ieșit la iveală în orașul Kassel, din centrul Germaniei. Un bărbat care fusese dat dispărut în urmă cu cinci ani a fost găsit mort într-un dulap dintr-un garaj. Autoritățile germane au confirmat că este vorba despre o crimă, scrie hna.de.

Jürgen H., în vârstă de 57 de ani la momentul dispariției, locuia în cartierul Südstadt din Kassel. El a fost dat dispărut în mai 2020, după ce și-a părăsit brusc locuința, fără să mai poată fi contactat de familie.

Abia în noiembrie 2024, o femeie care tocmai închiriase un garaj într-un bloc din cartierul Wesertor, la doar câțiva kilometri distanță, a făcut o descoperire macabră: în interiorul unui dulap pentru mături se aflau rămășițele unui bărbat.

Poliția a fost chemată imediat la fața locului. Autopsia a arătat că victima murise de mult timp și fusese ucisă cu violență.

Identiatea bărbatului a fost afla abia acum

Abia cum, în noiembrie 2025, în urma analizelor medico-legale complexe, anchetatorii au stabilit că trupul neînsuflețit îi aparținea lui Jürgen H., dispărut în anul 2020.

Potrivit anchetei, mai multe persoane ar fi fost implicate în transportarea cadavrului în garaj. Pe o bandă adezivă găsită la fața locului au fost identificate urme ADN aparținând mai multor indivizi.

Poliția din Kassel și Parchetul german fac apel la martori care ar putea oferi informații despre crimă sau despre modul în care cadavrul a ajuns în acel loc. Autoritățile oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru orice informație care ar putea duce la identificarea autorului sau a autorilor.

Cazul a șocat opinia publică din Germania, fiind considerat unul dintre cele mai bizare și tulburătoare cazuri de dispariție din ultimii ani.

