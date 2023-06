Turismul aviatic îşi revine la nivelul din 2019. Noile cifre IATA

Industria transportului aerian își revine în forță după pandemie, întrucât companiile aeriene din întreaga lume se așteaptă să atingă un nivel impresionant de 4,35 miliarde de pasageri transportați în acest an. Această cifră se apropie de recordul istoric de 4,54 miliarde de pasageri înregistrați în 2019, înainte de izbucnirea pandemiei, conform declarațiilor făcute luni de către Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni (IATA), citată de AFP.

Pe lângă aceasta, IATA a revizuit în sus estimările privind profiturile nete înregistrate de companiile aeriene din întreaga lume în acest an. Estimările actuale indică un profit net de 9,8 miliarde de dolari, comparativ cu suma de 4,7 miliarde de dolari prognozată în luna decembrie a anului trecut. În plus, se preconizează că veniturile totale ale transportatorilor aerieni mondiali vor crește până la 803 miliarde de dolari în acest an, apropiindu-se de nivelul de 838 miliarde de dolari înregistrat în 2019. Aceste date reprezintă o revizuire în sus a estimărilor anterioare ale IATA, care se refereau la un nivel de afaceri de 779 miliarde de dolari.

"Anii de pandemie au rămas în urmă, iar granițele sunt deschise în condiții normale", a afirmat directorul general al IATA, Willie Walsh, în cadrul reuniunii anuale a Asociației, organizată în Istanbul.

Cu toate că marjele de profit din industria transportului aerian vor rămâne reduse în acest an, situându-se la doar 1,2%, conform IATA, 2023 va fi totuși primul an de la debutul pandemiei în care industria transportului aerian de pasageri va înregistra un profit net, în urma pierderilor de 42 de miliarde de dolari și dezastrului de 137,7 miliarde de dolari din 2020.

Cu toate acestea, IATA a avertizat că nu toate regiunile geografice vor înregistra profit în acest an. În timp ce transportatorii aerieni din America de Nord, Europa și Orientul Mijlociu se așteaptă să obțină profituri cumulate de 11,5 miliarde de dolari, respectiv 5,1 miliarde de dolari și 2 miliarde de dolari, companiile aeriene din regiunea Asia-Pacific (cu pierderi de 6,9 miliarde de dolari), America Latină (minus 1,4 miliarde de dolari) și Africa (minus 500 de milioane de dolari), conform Agerpres.

