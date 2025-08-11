Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine

„Voi discuta cu Vladimir Putin și îi voi spune Trebuie să puneți capăt acestui război”, a declarat Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, adăugând că „și-ar dori să vadă un armistițiu foarte, foarte repede”.



Președintele SUA a spus că vrea ca Rusia să restituie o parte din teritoriul ocupat Ucrainei, spre deosebire de ceea ce cere președintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt conflictului.



„Vom schimba liniile, liniile de luptă. Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat câteva teritorii foarte importante. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”, a declarat Trump în cadrul conferinței de presă de la Casa Albă, potrivit EFE.



Anterior, Trump se pronunțase deja pentru un „schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți” pentru a se putea realiza un eventual acord de pace.



În acest sens, deși nu a furnizat prea multe detalii, luni a recunoscut că Moscova a ocupat câteva puncte cheie pe care Kievul trebuie să le recupereze, cum ar fi frontiera maritimă între cele două țări.



„A ocupat o mare parte din mare”, a spus Trump.



„Mulți oameni nu știu că Ucraina avea 1.000 de mile marine care au dispărut, cu excepția unei zone mici, Odesa. Le-a rămas puțină mare. Așa că voi revizui parametrii”, a declarat președintele american.



Una din cerințele președintelui Vladimir Putin pentru a conveni o pace este recunoașterea de către Kiev și comunitatea internațională a teritoriilor ocupate ca fiind rusești. Peninsula Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson să facă parte din Rusia, iar Ucraina să înceteze să le revendice.



Liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, pe de altă parte, respinge ideea ca un acord cu Rusia să implice o cedare, cel puțin formală, a acestor teritorii ucrainene ocupate.



„Ucrainenii nu își vor dărui teritoriul ocupantului”, a susținut într-o postare pe X președintele Zelenski. În opinia sa, pacea trebuie să fie „reală și, mai ales, durabilă” și a afirmat că deciziile care sunt luate fără Ucraina sunt contrare păcii și „se nasc moarte”.



Dincolo de cererile fiecărei părți, președintele Trump a recunoscut că nu este clar cum se va prezenta președintele rus la întâlnire: „Poate că voi pleca și voi spune „mult noroc” și asta va fi tot. Sau poate va spune că asta nu se va rezolva”, a declarat președintele SUA.



Președintele american a menționat, de asemenea, că la sfârșitul întâlnirii îi va suna pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alți lideri europeni pentru a le explica ce „tip de acord” ar fi dispus să semneze președintele rus Vladimir Putin, dar că nu se va amesteca în pactul final, care trebuie să aducă beneficii ambelor părți.



„Următoarea întâlnire va fi cu Zelenski și Putin sau Zelenski, Putin și eu”, a adăugat Trump, conform AFP.



Președintele american a afirmat că nu știe dacă va fi sau nu prezent la viitoarea conversație dintre conducătorii celor două națiuni în război, dar a afirmat că „în ultimă instanță, îi voi aduce pe amândoi în aceeași încăpere”.

„Voi fi acolo, dacă au nevoie, dar vreau să stabilesc o întâlnire între cei doi lideri, a mai spus Donald Trump, conform EFE.



Președintele american s-a declarat „îngrijorat” de refuzul omologului său ucrainean de a ceda teritorii Rusiei în cadrul unui acord care ar pune capăt conflictului. El a mai declarat că 'aceasta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc, dar „voi vorbi cu Zelenski”.



„Vreau să spun, a obținut autorizația de a intra în război și de a ucide pe toată lumea. Dar are nevoie de o autorizație pentru a face un schimb de teritorii?', a declarat el. „Pentru că vor exista schimburi de teritorii”, a adăugat Donald Trump.



„Aș dori să văd o încetare a focului foarte, foarte repede. Aș dori să o văd imediat”, a afirmat președintele american.



Donald Trump a adăugat că „i s-a părut foarte respectuos” că Vladimir Putin a acceptat să traverseze Strâmtoarea Bering până în statul Alaska, „în loc să vină delegația americană în țara sa sau chiar într-un stat terț'.



Întâlnirea de vineri, 15 august, va fi prima între președintele rus Vladimir Putin și un președinte al SUA de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022.



Detaliile logistice ale summitului din Alaska nu au fost anunțate încă.

CITEȘTE ȘI: Leguma tinereții fără bătrânețe: Secretul sănătății din grădină românilor. Poți arăta la 60 de ani ca la 40 cu un aliment-banal

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News