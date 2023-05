Trump face publică o scrisoare către Erdogan din 2019: ”Hai să facem o afacere bună”. ”Nu fi prost”

Scrisoare a fost expusă în barul 45 Wine and Whisky, situat în Trump Tower, din centrul orașului Manhattan. Tematica barului deschis în noiembrie 2021 face trimitere la cariera fostului președinte al SUA, Donal Trump, găzduind zeci de fotografii cu fostul președinte, documente și materiale din anii săi de șef al statului.

Potrivit Turkish Minute, scrisoarea pe care Trump i-a scris-o lui Erdogan, în care încerca să-l convingă pe președintele turc să anuleze decizia unei operațiuni militare împotriva forțelor miliției kurde care erau aliate ale SUA este, de asemenea, expusă la bar.

Monica Marks, profesor de politică din Orientul Mijlociu la NYU Abu Dhabi, a adus scrisoarea în atenția publicului pe Twitter.

In Midtown Manhattan, tucked into Trump Tower, is 45–the 45th president’s official bar.



It plays kitschy 70s hits (“Do the Hustle”) & is covered in gilt-framed photos from Trump’s presidency.



It serves…hummus.



And it displays this insane 2019 letter Trump penned to Erdogan ⬇️ pic.twitter.com/C1rEnsJLbM