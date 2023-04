Top 10 alimente pentru micul dejun dacă vrei să fii sănătos

Opțiunile perfecte de alimente pentru micul dejun includ fulgi de ovăz, ouă, nuci, fructe de pădure și iaurt grecesc. Acestea oferă energie și te faci să te simți plin de energie mai mult decât alimentele procesate, cum ar fi gogoșile. Alimentele populare pentru micul dejun american, cum ar fi gogoșile, produsele de patiserie și clătitele, sunt încărcate cu grăsimi saturate și zahăr și conțin puține proteine ​​sau fibre.



Un mic dejun sănătos este unul care conține alimente hrănitoare care oferă energie și fac o persoană să se simtă sătulă, ceea ce poate ajuta la prevenirea supraalimentării mai târziu în cursul zilei. În acest articol, aflați despre cele mai bune alimente de consumat dimineața.

1. Fulgi de ovăz

Făina de ovăz este o putere nutrițională. Conține beta glucan, care este o fibră groasă și lipicioasă care ajută o persoană să se simtă plină mai mult timp și poate, de asemenea, să scadă colesterolul.



Un studiu a arătat că oamenii care au mâncat fulgi de ovăz la micul dejun s-au simțit mai sătui și au mâncat mai puțin la prânz decât cei care au mâncat fulgi de porumb dimineața. Acest lucru a fost valabil mai ales la persoanele care erau supraponderale. Ovăzul este, de asemenea, bogat în antioxidanți, acizi grași omega-3, folați și potasiu, scrie Medical News Today.

2. Ouă



Ouăle sunt un aliment popular pentru micul dejun. Sunt hrănitoare și conțin proteine ​​de înaltă calitate. Unii oameni cred că ouăle sunt nesănătoase din cauza cantității de colesterol pe care o conțin. Cu toate acestea, cercetările au arătat că acest colesterol alimentar din ouă are doar un impact minor asupra colesterolului rău sau lipoproteinei cu densitate joasă (LDL) din sânge.



Un mic studiu despre persoanele cu risc crescut de a dezvolta diabet de tip 2 sau boli cardiovasculare a constatat că ouăle întregi și reducerea moderată a consumului de carbohidrați au dus la îmbunătățiri ale nivelului de colesterol din sânge. De asemenea, a redus circumferința taliei, greutatea și grăsimea corporală.

3. Nuci



Dacă o persoană nu mănâncă produse de origine animală, consumul de nuci este o altă modalitate excelentă de a obține suficiente proteine. Nucile conțin și antioxidanți, magneziu, potasiu și grăsimi sănătoase pentru inimă.



Potrivit unui studiu de 30 de ani publicat în New England Journal of Medicine, persoanele care consumau nuci de șapte sau mai multe ori pe săptămână aveau un risc de deces cu 20% mai mic în comparație cu persoanele care nu consumau nuci.



Untul de nuci este foarte versatil. Oamenii pot întinde unt de nuci pe pâine prăjită cu cereale integrale, îl pot amesteca în fulgi de ovăz sau iaurt, sau îl pot folosi ca cu fructe proaspete.

4. Cafea



Consumul de cafea la micul dejun este popular datorită conținutului de cofeină. Cafeaua oferă și alte beneficii pentru sănătate datorită antioxidanților săi, care ajută la combaterea inflamației.



O analiză a Asociației Americane de Diabet sugerează că consumul de cafea obișnuită sau decofeinizată ar putea reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2. Cercetătorii au sugerat, de asemenea, că unele componente ale cafelei îmbunătățesc metabolismul glucozei.

5. Fructe de pădure

Fructele de pădure de toate tipurile, cum ar fi afinele, căpșunile, zmeura și murele, sunt o modalitate excelentă de a începe dimineața. Sunt sărace în calorii, bogate în fibre și conțin antioxidanți care luptă împotriva bolilor.



Un studiu al Asociației Americane de Inimă a arătat o asociere între un aport mai mare de antioxidanți găsiți în fructe de pădure cu un risc mai scăzut de atac de cord la femeile tinere.



Presărați fructe de pădure pe cereale, fulgi de ovăz sau iaurt, sau amestecați-le în smoothie-uri. Dacă fructele de pădure proaspete sunt scumpe sau nu este sezonul lor, cumpărați fructe de pădure congelate, care sunt la fel de hrănitoare. Cu toate acestea, cel mai bine este să alegeți fructe de pădure congelate fără adaos de zahăr pentru beneficii optime pentru sănătate.

6. Semințe de in



Semințele de in sunt bogate în acizi grași omega-3, proteine ​​și fibre. Beneficiile pentru sănătate ale semințelor de in includ scăderea nivelului de colesterol din sânge, îmbunătățirea sensibilității la insulină, scăderea zahărului din sânge și chiar protejarea împotriva cancerului de sân.



Oamenii pot presăra semințe de in pe iaurt sau fulgi de ovăz sau le pot amesteca în smoothie-uri. Este esențial să achiziționați semințe de in măcinate sau să măcinați acasă semințele, deoarece semințele de in întregi vor trece prin corp fără să se descompună.

7. Iaurt grecesc



Iaurtul grecesc este o altă sursă excelentă de proteine. Iaurtul grecesc este gros și cremos și conține mai multe proteine ​​decât iaurtul obișnuit.



Iaurtul grecesc este, de asemenea, bogat în calciu și conține probiotice care ajută la menținerea unui intestin și a sistemului imunitar sănătos. Oamenii pot asocia acest aliment cu conținut scăzut de grăsimi și bogat în proteine ​​cu alte alimente de pe această listă, cum ar fi fructele de pădure sau untul de nuci.

8. Ceai



Ceaiul negru, verde și alb conțin toate antioxidanți, dar ceaiul verde este probabil cel mai sănătos. Potrivit unui studiu, ceaiul verde poate ajuta la arderea grăsimilor și poate promova pierderea în greutate.



Aceste ceaiuri conțin puțină cofeină, dar nu la fel de multă ca și cafeaua. De asemenea, ceaiul poate ajuta o persoană să se hidrateze.

9. Brânză de vaci



Brânza de vaci este o altă putere proteică. Un studiu a arătat că brânza de vaci ar putea reduce foamea la fel de eficient ca și ouăle.



Brânza de vaci este, de asemenea, bogată în vitaminele B, vitamina A și calciu. Oamenii pot mânca brânză de vaci de la sine sau o pot amesteca cu alte alimente sărate, cum ar fi ardeiul și ceapa primăvară, fructele sau nucile.

10. Banane

Bananele sunt perfecte pentru un mic dejun nutritiv. De asemenea, sunt o gustare bună pentru a ține foamea la distanță.



Bananele conțin amidon rezistent. Organismul nu digeră amidonul rezistent, așa că se deplasează prin corp neschimbat, ceea ce ajută la susținerea sănătății digestive. Bananele necoapte conțin amidon mai rezistent decât bananele coapte, care au mai multe zaharuri naturale.



Bananele sunt, de asemenea, o sursă excelentă de potasiu, care poate susține o tensiune arterială sănătoasă. Bananele sunt grozave cu unt de nuci sau peste fulgi de ovăz și cereale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News