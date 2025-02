Tensiune uriașă la Teatrul Evreiesc de Stat înainte de piesa MESIA din această seară. ”Poliția patrulează. Am anunțat și SPP-ul”. Amenințări cu ”o bombă bine plasată”

Absolut revoltător în România lui 2025! Actorii de la Teatrul Evreiesc de Stat au ajuns să joace sub protecția Jandarmeriei și Poliției, sub o presiune uriașă, după ce au fost transmise amenințări cu moartea la adresa instituției.

Premiera spectacolului ”Neguţătorul din Veneţia”, de la Teatrul Evreiesc de Stat, a avut loc cu jandarmii de faţă, din cauza ameninţărilor la adresa actorilor şi a instituţiei. ”Sunt mânioasă. Consider că e nedrept. Ameninţările `să venim, să dărâmăm clădirea…` Îmi este foarte greu!”, a declarat actriţa Maia Morgenstern, pentru Antena 3.

Rețeaua TikTok, care vedem că a bulversat scena politică din România, este mediul unde astăzi sunt adresate, fără nicio restricție, amenințări cu moartea la adresa Teatrului Evreiesc de Stat. Mesajele sunt aproape de neînțeles, cel mai probabil traduse automat. De exemplu, pe un cont ce poartă numele ”Filip Popescu” a fost postată imaginea clădirii, alături de mesajul: ”Cuibul unde progeniturile cazare evreieşti fascişte îşi ascund identitatea, învaţă limba română, pregătite mai târziu să preia conducerea totală a României”. La această postare, de neînțeles, au apărut un val de reacții șocante, ce includeau amenințări cu bombă, incendieri, cu moartea, unele dintre ele la fel de greșit scrise, ceea ce sugerează un mesaj automatizat.

Poliția patrulează, a fost anunțat și SPP-ul

Andrei Munteanu, directorul Teatrului Evreiesc, a declarat, conform HotNews, că a anunţat Poliţia şi Jandarmeria, în urma amenințărilor primite: ”Poliţia are cele mai bune intenţii întotdeauna, că nu este prima dată când se întâmplă lucrurile astea. Atât Jandarmeria, cât şi Poliţia sunt alături de noi. La premiere, la spectacole, patrulează, au grijă. Toate ameninţările astea apar - nu doar pe TikTok. Apar şi pe Facebook, apar şi pe YouTube. Lucrurile astea au – ca să fiu ironic şi sarcastic – o tradiţie. (...) .Am avut de curând premieră: am anunţat şi SPP-ul, şi Jandarmeria, pe toată lumea. Am făcut toate demersurile necesare: şi în scris, şi oral”.

Alexandru Florian, directorul general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, atrage atenția că asistăm la ”o recrudescență a antisemitismului, fără comparație în ultimii 35 de ani”.

Chiar în această seară, conform informațiilor primite de DCNews, la Teatrul Evreiesc va fi reprezentată o piesă care se numește MESIA, ce atrage foarte mult interesul public, în contextul noilor amenințări. Se pare că toată atenția se va concentra în jurul Teatrului, la ora 19:00.

Despre piesa MESIA

”Piesa ”Mesia”, montată în premieră în 1982 la Hampstead Theatre, Londra ”abordează dilema evreiască cu umanitate și umor” – Standard. În secolul al XVII-lea, în satul polonez Yultishk, aflat la granița cu Ucraina, comunitatea evreiască decimată de atacurile cazacilor își găsește speranță în Șabatai Zevi, un misterios rabin din Asia Mică, considerat în unanimitate Mesia. Prin povestea rabinului sefard din secolul al XVII-lea, Martin Sherman analizează fanatismul religios și ortodoxia obsesivă prin ochii inteligentei Rahela și se întreabă cum martirii istoriei își pot găsi mântuirea atunci când se pare că Dumnezeu a murit. Rahela se adresează necontenit lui Dumnezeu. Însă, pe măsură ce speranța evreilor se prăbușește într-un miraj crud, ea se leapădă cu amărăciune de Dumnezeu, doar pentru a realiza că, negându-i existența, încă îi mai vorbește. Rahela declară că adevăratul Mesia este ”înăuntrul nostru” și că depinde de evrei să se salveze” arată site-ul Teatrului Evreiesc.

Europa nu este străină de această situație

Intervenția jandarmilor la Teatrul Evreiesc de Stat din București în scop de protecție a actorilor nu este o premieră în materie în Europa. În februarie 2024 ofițeri ai Poliției Metropolitane a Londrei au fost chemați să păzească actorii la deschiderea piesei lui Shakespeare Neguțătorul din Veneția 1936 de teama atacurilor antisemite.

Spectacolul reprezintă o adaptare a celebrei piese a lui Shakespeare în care actrița Tracey-Ann Oberman joacă rolul negustorului evreu Shylock în estul Londrei în 1936, când fasciștii britanici amenințau comunitatea evreiască de acolo.

Piesa are un succes enorm și a avut reprezentații de-a lungul și de-a latul Regatului Unit, dar Oberman, care este evreică, a primit mesaje de amenințare online, care s-au intensificat după reprezentația cu piesa de la teatrul Swan din Stratford, localitatea de baștină a lui Shakespeare, arată RFI.

Revenim cu reacții și noi informații

