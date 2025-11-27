€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Târgul Sfântului Nicolae, în București. Ce veți putea cumpăra
Data publicării: 10:55 27 Noi 2025

Târgul Sfântului Nicolae, în București. Ce veți putea cumpăra
Autor: Ioana Dinu

afiș_Târgul Sfântului Nicolae 1mb Târg Sfântul Nicolae
 

Vine Moș Nicolae!

Peste 80 de meșteri iscusiți – olari, lingurari, cofetari, țesătoare, cusătorese, împletitoare, pielari, rudari, iconari, cioplitori și mulți alții – sosesc din toate colțurile țării la Muzeul Național al Țăranului Român, aducând cu ei lucruri frumoase, migălos lucrate de-a lungul anului, numai bune de târguit. Sunteți invitați la Târgul Sfântului Nicolae, de vineri, 5, până duminică, 7 decembrie, între orele 10:00 și 18:00.

VEZI ȘI: Buzăul se unește pentru Bubu. Cel mai frumos cadou pe care îl putem face de Moș Crăciun: Să dăruim zile 

Veți putea admira și cumpăra: jucării, nuielușe, măști, ii, podoabe, scoarțe, străchini, icoane, pristolnice, blide, marame, ibrice, chimire, curele, genți, alambicuri, blidare, copăițe, sărărițe, pipernițe, găvane, lingurare, linguri, fluiere, împletituri din pănuși, oale, scăunașe, ștergare, lăzi de zestre, catrințe, cămăși, fote, clopoței, zurgălăi, precum și turtă dulce, cozonaci, mere, miere, plăcinte, ciocolată de casă, halviță, plante medicinale, țuică, fructe și legume.

Alături de meșteri, vor fi prezente școli, fundații, asociații și organizații care desfășoară activități cu caracter umanitar pentru copii și pentru persoanele aflate în dificultate.

Sunteți așteptați să redescoperiți farmecul gesturilor care dau viață lucrurilor meșteșugite cu dăruire de țărani, artizani și artiști.


Intrarea este liberă.

VEZI ȘI: Târgul de Crăciun București 2025: Program, atracții și iluminat festiv în Capitală 


Organizatorul târgului: Muzeul Național al Țăranului Român / coordonatori: Oana Constantin și Simona Hobincu (Secția Educație muzeală)


***


Sfântul Ierarh Nicolae, Sân Nicoară și Moș Nicolae… Mă mir din nou. Ce au în comun sfântul numit în cărți „lăcaș curat al faptelor bune“ cu paznicul graniței apusene de pe cer și moșul care pune în ghetele copiilor o nuia și dulciuri? Ultimii doi sunt variante populare ale sfântului recunoscut de toți creștinii. Sân Nicoară este o creație a satului, și Moș Nicolae una a mediului urban. Diferențele dintre cele două variante sunt enorme. Sân Nicoară este patronul soldaților, al marinarilor, al fetelor sărace, despre el există legende, oamenii îi adresează rugăciuni. Moș Nicolae doroforul anticipează cadourile care urmează să vină de Crăciun. Imageria lui este săracă și neoriginală. Se știe puțin despre el. A apărut atunci când orașul a schimbat statutul copilului, transformându-l în personaj privilegiat. Moș Nicolae există dacă vine și, dacă vine, trebuie să aducă neapărat cadouri. Așa ceva nu poate fi imaginat în sat. Acolo nu se fac cadouri, se dau daruri. Iar darul se întoarce, reciprocitatea este obligatorie. O formulă de primire a darului din Bihor spune explicit: „Mulțumesc până oi întoarce“. În sat, nici Moș Ajun, nici Moș Crăciun nu fac daruri. Copiii sunt răsplătiți, deci plătiți, pentru serviciul ritual pe care îl fac gospodarilor colindându-i. Răsplata se face în mâncare: mere, nuci, alune, colaci. Banii au intrat târziu.


Bătrânii de iarnă, de Irina Nicolau

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sfantul nicolae
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Ciolacu închide rana istorică dintre Muntenia și Moldova. Grindeanu: Am un singur regret privind autostrada
Publicat acum 15 minute
Senatoarea Valentina Aldea (POT) și femeia care a bătut-o cu ranga, replici la ieșirea din sala de judecată
Publicat acum 34 minute
Angajamentul lui Băluță pentru bucureșteni: Se face până în 2028 / video
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Țevi de muzeu, facturi de lux. Daniel Băluță cere reconstrucție totală
Publicat acum 1 ora si 35 minute
(P) Alegerea locuinței potrivite: Spațiu, funcționalitate și calitate în București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 52 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 19 ore si 11 minute
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 25 Noi 2025
Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close