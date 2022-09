SUUMC Carol Davila, programul pilot ROCCASS II: grupurile vulnerabile, acces la testarea gratuită a riscului de cancer

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, a organizat conferința ”Screeningul pentru cancerul colorectal, de la proiecte pilot la program național - provocări și oportunități”. Evenimentul este un demers de evaluare a progresului programului pilot de screening pentru regiunea București-Ilfov, demers care are ca obiectiv identificarea provocărilor și oportunităților pentru dezvoltarea unui program național de screening pentru cancerul colorectal sustenabil și consolidat. Proiectul ROCCAS II București-Ilfov este implementat de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România – COPAC.

Cu această ocazie, clădirea Ambulatoriului Clinic Integrat al Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila" a fost iluminată în culoarea albastru, culoarea simbol a cancerului colorectal.

Scopul programelor de screening-reducerea incidenței cazurilor avansate

„Bătălia împotriva cancerului la nivel mondial nu poate fi câștigată numai prin tratament, a spus general maior medic profesor universitar dr. Florentina Ioniță-Radu, Comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila”, Directorul ştiiţífic al proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II București-Ilfov”. Sunt necesare urgent măsuri eficace de prevenție pentru a preîntâmpina o criza globală generată de povara crescândă a îmbolnăvirilor de cancer”. Acesta este mesajul Agenției Internaționale de Cercetare a Cancerului (IARC) - instituție coordonată de OMS, cu ocazia lansării în februarie 2015 a Raportului Mondial asupra Cancerului 2014. În 2012, povara globală a îmbolnăvirilor de cancer a ajuns să fie estimată la 14 milioane de cazuri noi pe an. Se anticipează că numărul de cazuri noi va crește cu apropape 70% în următoarele două decenii, până la aproape 20 de milioane pe an în 2025. În același interval, se estimează că decesele cauzate de cancer vor crește de la 8,2 milioane anual în prezent la 13 milioane pe an.

Accesul la terapii eficiente și costurile enorme ale acestora reprezintă o provocare importantă pentru orice sistem de sănătate chiar și în economiile cele mai bogate, costul anual economic al cancerului la nivel global în 2010 a ajuns să fie estimat la cca 1,16 mii de miliarde USD. În România, conform bugetelor făcute publice pentru anii 2014 și 2015, costurile curative ale cancerului suportate prin Programul Național de Oncologie reprezintă mai mult de o treime din bugetul total al (tuturor) programelor naționale de sănătate în scop curativ.

Scopul programelor de screening pentru cancer este acela de a reduce incidența cazurilor avansate de boală prin introducerea terapiei în stadiile incipiente, fapt ce se rezumă, într-un final, la scăderea semnificativă a poverii acestui diagnostic raportat la individ și mai apoi la societate. Screeningul este ideal pentru tipurile de cancer care determină leziuni precursoare, ce pot fi detectate și înlăturate. Un program de screening eficient, care reduce mortalitatea prin cancer, ar trebui să fie și cost-eficient, dovedindu-și astfel utilitatea completă în prevenție.

Strategia de testare recomandată de Comisia Europeană prin Ghidurile Europene pentru asigurarea calității în screeningul și diagnosticul cancerului colorectal este efectuarea de primă intenție a testului de sângerare ocultă (test FIT - test imunochimic fecal), la fiecare 1-2 ani, la persoanele cu vârste între 50 și 74 ani. Pacienții cu test FIT pozitiv vor fi explorați colonoscopic pentru a detecta leziuni precursoare ale CCR ce pot fi rezecate endoscopic, prevendind astfel apariția cancerului colorectal.

În condițiile în care în România mortalitatea raportată în anul 2019 pentru cancerul colorectal a fost 17,8 la 100.000 locuitori, necesitatea introducerii unui program național de screening reprezintă o problemă de sănătate publică.

Proiectul pe care îl evaluam astăzi - ROCCAS II București-Ilfov este unul din cele 4 proiecte pilot care se desfășură în diferite regiuni ale țării, etape precursoare ale introducerii programului național de screening de cancer colonic.

Grupul țintă al ROCCAS II este format din 50.001 persoane cu vârsta între 50-74 ani cu domiciliul/reședința în regiunea București–Ilfov, din care minim 53% aparțin grupurilor vulnerabile.

Echipa noastră de implementare urmărește îndeplinirea obiectivului de trimitere la medicul specialist a unui număr de 2104 persoane, prin asigurarea de servicii și mijloace de suport care să crească accesul la servicii medicale specializate și tratament, prin reevaluarea periodică a pacienților și elaborarea de rapoarte, studii și propuneri de politici publice pe baza datelor obținute în urma screening-ului.

Trebuie să recunoaștem că, adresabilitatea populației se află în strânsă legătură atât cu cu gradul de cultură, cât și cu cel de conștientizare al propriilor nevoi legate de sănătate. Screeningul este o metodă pentru a reduce povara bolii și vizează o populație (aparent) sănătoasă. Iată de ce, profit de această ocazie pentru a informa populația despre faptul că, în cadrul ROCCAS II, utilizăm cele mai noi metode de depistare precoce a cancerului de colon, acestea făcând parte din serviciile medicale, integrate și multidisciplinare, oferite de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”.

Lecțiile ROCCASS II, utile pentru viitorul program național de screening

În acest sens, în cadrul acestui proiect, persoanele candidate au primit informaţii adecvate legate de riscurile şi de beneficiile variatelor proceduri de screening existente, atât de la rețeaua de medici de familie din proiect, cât și de la partenerul nostru – Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.

Mai mult decât atât, în cadrul acestui program am asigurat accesul tuturor celor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale grupului țintă, la consultațiile de specialitate şi la investigaţiile endoscopice inferioare (colonoscopii), aflate în oferta de servicii a Laboratorului de endoscopie diagnostică și terapeutică a Spitalului Militar Central.

Astăzi, la mai bine de un an și jumătate de la lansarea Proiectului ROCCASS II, putem spune că facem pași importanți împreună în direcția asigurării accesului egal al tuturor la prevenirea cancerului colorectal și la îngrijirile acordate pentru această boală dar numai prin cooperarea și angajamentul deplin al nostru, al tuturor, de la medici până la autorități publice centrale și locale și mass media, vom putea contribui la asigurarea unei vieți mai bune pentru cetățeni și la reducerea suferințelor multora dintre ei. Prevenirea și diagnosticarea sunt jaloanele esențiale ale acestui drum pe care îl parcurgem împreună și care se află abia la început.

Trebuie spus că, încă, la nivel național, depistarea precoce propriu-zisă a cancerului colorectal și asigurarea accesului la programul de prevenție sunt obiective greu de menținut în practica reală, având în vedere impactul pe care COVID-19 l-a avut asupra screeningului, a tratamentelor și a îngrijirilor medicale de specialitate sau a celor primare.

Structura acestui proiect, ca și succesul lui, depinde, în continuare, de colaborarea strânsă dintre medicii spitalului militar, medicii de familie din zona arodată, asociațiile de pacienți si mass media. Dincolo de derularea unei campanii de informare și invitare a populației țintă să realizeze testul de screening în beneficiul propriei stări de sănătate, este extrem de important să consolidăm legătura profesională cu medicii de familie, este important să intrăm în normalitate, într-o normalitate prudentă. Deasemena, lecțiile învățate și bunele practici desprinse din derularea proiectului, vor putea fi extrapolate și implementate la constituirea programului național de screening.

Iată de ce, în momentul de față, mai mult ca oricând, este o urgență să abordăm această chestiune de sănătate publică de maximă importanță, dat fiind faptul că prevenția primară rămâne strategia cheie în reducerea prevalenței naționale și globale a cancerului colorectal, prin asigurarea accesului specialiștilor la populația vulnerabilă a României.

Pentru toți cei care ne urmăresc acum, este important să se rețină că, realizarea screeningului pe baza recomandării de la medicul de familie este un prim pas către diagnosticul precoce și tratament medical de înaltă performanță și calitate, toate acestea realizându-se fără costuri din partea pacientului, indiferent de calitatea acestuia, de asigurat sau nu.

Un gest simplu poate să facă diferența dintre sănătate și boală, dintre viață și moarte, pentru că de reușita derulării proiectului depinde introducerea screeningului ca program național! Haideți să arătăm că ne pasă” a încheiat doamna general maior medic profesor universitar dr. Florentina Ioniță-Radu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News