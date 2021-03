Sute de obiecte emblematice din cele mai mari filme de la Hollywood, scoase la licitație

Aproximativ 800 de obiecte emblematice din cele mai mari filme de la Hollywood, printre care se numără prototipul înspăimântătorului monstru din "Alien", un costum din trei piese purtat de Al Pacino în "Scarface" şi o baghetă a lui Harry Potter urmează să fie scoase la licitaţie la sfârşitul lunii aprilie la Los Angeles, relatează joi AFP, scrie Agerpres.

Piesa centrală a acestei vânzări





Piesa centrală a acestei vânzări organizată de casa specializată Julien's Auctions este un costum translucid şi în mărime naturală care îl reprezintă pe Xenomorph, extraterestrul de coşmar din filmul "Alien", în regia lui Ridley Scott, din 1979, cu o valoare estimată între 40.000 şi 60.000 de dolari.



"A fost creat de H. R. Giger, un artist plastic foarte renumit şi a servit ca prototip pentru creatura extraterestră din primul film 'Alien' ", a declarat pentru AFP directorul executiv al Julien's Auctions, Martin Nolan.



"Am crezut că s-a pierdut şi acum reapare şi este pus în vânzare aici pentru prima dată", a spus expertul.

Costumul lui Scarface





Un alt obiect emblematic al cinematografiei americane este costumul din trei piese, cu dungi, purtat de Al Pacino în "Scarface". Acesta apare în ultima scenă a filmului în care Tony Montana cade mort în piscină după o serie memorabilă de împuşcături, iar valoarea sa este estimată între 20.000 şi 30.000 de dolari, potrivit lui Nolan.



Numeroase costume şi accesorii din saga "Batman" sunt, de asemenea, oferite spre vânzare, de la armura de erou nocturn îmbrăcată de Val Kilmer în "Batman Forever" (între 40.000 şi 60.000 de dolari) şi puşca fictivă folosită de Arnold Schwarzenegger în rolul personajului negativ Mister Freeze, până la masca purtată de Michelle Pfeiffer în rolul Catwoman.

Bricheta și insigna lui Bruce Willis





În cufărul cu comori se află de asemenea bricheta şi insigna de poliţist ale lui Bruce Willis din saga "Die Hard", un pistol laser autentic al unui soldat imperial din "Return of the Jedi" şi celebrele "mâini-foarfece" cu lame ascuţite (între 30.000 şi 50.000 dolari) purtate de Johnny Depp în rolul său din "Edward Scissorhands", în regia lui Tim Burton.



"Este vorba despre cultura pop occidentală, dar acum aceste obiecte sunt cunoscute în întreaga lume", a subliniat Martin Nolan explicând succesul unor astfel de vânzări.

Bagheta mânuită





Bagheta mânuită de Daniel Radcliffe în "Harry Potter and the Goblet of Fire" (2005) va fi de asemenea scoasă la licitaţie, cu o valoare estimată între 8.000 şi 10.000 de euro. Adepţii Casei Viperinilor pot opta însă pentru una dintre baghetele profesorului Snape (între 6.000 şi 8.000 de dolari).



Pentru Martin Nolan, pe lângă valoarea lor artistică şi sentimentală, aceste obiecte pot reprezenta "investiţii bune". "Sunt din ce în ce mai rare şi din ce în ce mai căutate şi pot fi vândute cu o plusvaloare", a spus directorul executiv al Julien's Auctions.