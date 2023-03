Suplimentul care te ajută să slăbești. Arde grăsimile

Rezultatele lucrării ştiinţifice au fost publicate de International Journal of Food Science and Technology. Cercetătorii au descoperit că un supliment derivat din planta Rosella ajută la reducerea numărului de celule adipoase. Specialiştii au sublimat florile acestei plante şi au obţinut două amestecuri: unul cu extracte fenolice şi celălalt sub forma unui acid organic.

Studii suplimentare au arătat că amestecul de extracte fenolice inhibă lipaza, care este capabilă să descompună grăsimea, scrie Rador, citând zdrave.to. Datorită proprietăţilor extractului, grăsimile nu pot fi absorbite, astfel încât trec prin colon imediat ca deşeuri. Oamenii de ştiinţă intenţionează să continue să studieze siguranţa extractului de Rosella pentru organism.

Cum ajută scorţişoara la topirea grăsimii de pe abdomen

Grăsimea viscerală, găsită în straturile profunde ale abdomenului, înconjoară unele organe vitale, de la ficat până la intestine. Aceasta înseamnă că acumularea de grăsime viscerală poate avea consecinţe grave asupra sănătăţii.

Deşi mâncarea este una dintre sursele cheie ale acestei grăsimi ascunse, ea poate acţiona şi ca un antidot. Reducerea acestei grăsimi este extrem de importantă pentru a evita probleme grave precum bolile de inimă şi diabetul.

Scorţişoara ajută la topirea grăsimii de pe abdomen şi la reducerea circumferinţei taliei. Acest condiment cu o aromă dulce şi picantă este mai mult decât un ingredient culinar. Potrivit experţilor, când vine vorba despre grăsimea viscerală, compusul puternic care poate afecta substanţele grase este aldehida cinamică.

Un studiu efectuat de specialişti s-a concentrat pe efectul acestui compus asupra grăsimii acumulate.

Cercetătorii au observat că şoarecii de laborator cu o dietă din care nu a lipsit scorţişoara au reuşit să scape de grăsime, ceea ce arată că aldehida cinamică poate stimula metabolismul ţesutului adipos visceral. Suplimentele de scorţişoară influenţează semnificativ indicatorii de obezitate şi pot fi recomandate ca adjuvant în dietele de slăbit, scrie Rador.

- Image by lookstudio on Freepik

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News