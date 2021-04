Super Liga Europeană: Echipele britanice se retrag, iar reprezentanții Super Ligii își reconsideră acțiunile

Manchester City a fost prima echipă care a anunțat marți seara că renunță la proiect, fiind urmată de Chelsea, care a transmis pe căi neoficiale, că va lua măsuri pentru a-și pune capăt implicării. Mai târziu, „albaștrii” au confirmat și oficial decizia.

Acestea au fost urmate de Manchester United, Liverpool, Tottenham și Arsenal, care au confirmat prin declarații postate pe site-urile oficiale că se retrag din Super Ligă.

Vicepreședintele executiv al lui Manchester United, Ed Woodward, și-a dat demisia.

O noapte extrem de agitată, marți, când tonul la dat Manchester City, care a anunțat oficial încheierea implicării în proiectul Super League, printr-un comunicat foarte scurt, spunând că „a adoptat formal procedurile de retragere”.

Arsenal și-a anunțat retragerea din Superliga Europeană chiar înainte de ora 21:00 (ora Londrei), pe Twitter și pe site, printr-o scrisoare deschisă adresată fanilor:

„Ultimele zile ne-au demonstrat din nou profunzimea sentimentelor pe care le au suporterii noștri din întreaga lume pentru acest club minunat și pentru jocul pe care îl iubim. În consecință, vă dăm ascultare vouă și largii comunității a fotbalului și ne retragem din Super Liga ce ne-a fost propusă. Am făcut o greșeală și ne cerem scuze pentru asta.”

Au urmat rivalii din nordul Londrei, Tottenham cerându-și scuze față de fani, prin vocea președintelui Daniel Levy, care a spus: „Regretăm îngrijorarea și supărarea cauzate de propunerea Super Ligii. Dorim să mulțumim tuturor suporterilor care ne-au făcut cunoscută opinia lor.”Manchester United a declarat apoi la scurt timp că „a ascultat cu atenție reacția fanilor, a guvernului britanic și a celorlalți acționari ai clubului ” și au luat decizia de a se retrage.

Liverpool a suferit, probabil, cea mai mare presiune pentru a renunța la proiect. Clubul a lansat o scurtă declarație în care a scris: „Liverpool Football Club poate confirma că implicarea noastră în planurile propuse de a forma o Super Ligă Europeană a fost întreruptă.”

Ultimii care au publicat o reacție oficială au fost cei de la Chelsea, care au scris: „După cum am anunțat mai devreme în această seară, Chelsea Football Club poate confirma că a început procedurile oficiale de retragere din grupul care dezvoltă planuri pentru o Super Ligă Europeană. După ce ne-am alăturat grupului la sfârșitul săptămânii trecute, acum am avut timp să analizăm problema pe deplin și am decis că participarea noastră la aceste planuri nu va fi în interesul clubului, al suporterilor noștri sau al comunității de fotbal în general.”

Managerul Liverpool, Jurgen Klopp, și managerul Manchester City, Pep Guardiola, s-au pronunțat împotriva proiectului, în timp ce în fața Stamford Bridge au fost organizate proteste spontane, înaintea meciului dintre Chelsea și Brighton & Hove Albion, potrivit Mediafax.

Celelalte 14 cluburi din Premier League au ținut, de asemenea, o întâlnire de urgență marți, după care au lansat o declarație în care au respins din nou proiectul.

Reprezentanții Super Ligii Europene își reconsideră acțiunile

Super Liga Europeană este convinsă că actuala stare de fapt a fotbalului european trebuie să se schimbe”, se spune în comunicatul în care autorii proiectului reiterează motivele pentru care l-au lansat:

„Propunem o nouă competiție europeană, deoarece sistemul existent nu funcționează. Propunerea noastră vizează să permită sportului să evolueze, generând în același timp resurse și stabilitate pentru întreaga piramidă fotbalistică, inclusiv să ajute la depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă întreaga comunitate fotbalistică ca urmare a pandemiei. De asemenea, ar oferi plăți de solidaritate sporite tuturor părților interesate din fotbal.”

Autorii comunicatului apreciază că „în ciuda plecării anunțate a cluburilor engleze, forțate să ia astfel de decizii din cauza presiunii exercitate asupra lor, suntem convinși că propunerea noastră este pe deplin aliniată cu legislația și reglementările europene, așa cum a fost demonstrat astăzi printr-o decizie judecătorească.”

„Având în vedere circumstanțele actuale, vom reconsidera cele mai potrivite etape pentru a remodela proiectul, având întotdeauna în vedere obiectivele noastre de a oferi fanilor cea mai bună experiență posibilă, sporind în același timp plățile de solidaritate pentru întreaga comunitate fotbalistică”, se precizează în finalul comunicatului, mai precizează sursa citată.