"Sunt bunic. În România, am doi nepoţi frumoşi şi, dacă rămân aici, pentru ei o fac". Muncitor român, exploatat în Italia: Să protestez? Cu ce forţă?

Publicaţia cosenza.gazzettadelsud.it a relatat cazul unui român care acum trăieşte în condiţii mizere pentru "doi nepoţi frumoşi" care sunt în ţară.

"După patru luni de muncă grea la despicare, încărcare şi transport de lemne, am fost plătit cu 50 de euro şi o taxă de telefon. Să protestez? Cu ce forţă? Am luat puţinul care mi s-a dat şi am plecat, venind aici şi sperând să întâlnesc oameni mai cinstiţi. Acum mă sfătuiesc să mă mut la Sila, dar cum să mă duc acolo şi unde să dorm? Până îmi găsesc un loc de muncă, locuiesc cumva aici", a declarat românul, scrie Rador, citând gazetaromaneasca.com.

"Am doi nepoţi frumoşi şi, dacă rămân aici, este pentru ei"

George (nume fictiv) este un bărbat de naţionalitate română care, ca mulţi alţii, supravieţuieşte la marginea oraşului. Lucrează într-una dintre numeroasele păduri din sudul Calabriei. Împreună cu un compatriot, a găsit un acoperiş (şi nimic altceva) într-o clădire abandonată la doi paşi de Crati. Spune că are patruzeci şi cinci de ani, dar arată cu cel puţin cincisprezece ani mai în vârstă.

Dă vina pe oboseală şi pe suferinţă, deşi reuşeşte să-şi păstreze zâmbetul şi speranţa, fiice ale optimismului de nevoie, dar şi de voinţă. "Sunt bunic. În România am doi nepoţi frumoşi şi, dacă rămân aici, este pentru ei", le-a spus el voluntarilor de la unitatea de stradă a Caritasului diecezan, care, cel puţin de două ori pe săptămână, merg prin zona urbană pentru a ajunge la George şi la mulţi alţii ca el.

Numărul real de români din diaspora, diferit de cifra oficială

Gheorghe Cârciu, secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), susține că numărul românilor plecați peste hotarele țării raportat de către autoritățile române nu ar fi, de fapt, cel real.

"Trebuie să spun că suntem departe de a ne bate cu pumnul în piept să spunem că am sprijinit educația și cultura, pentru că, dacă facem un calcul și numărăm, avem aproximativ 8 milioane de români în afara granițelor. Am spus adineauri 5,7 milioane în afara granițelor României în 2020 - este cifra oficială pe care o deține Ministerul Afacerilor Externe, fără comunități istorice. Și o să vă dau un singur exemplu, l-am dat de fiecare dată și voi continua să îl dau. În Franța, numărăm 106.000 de români, acolo unde avem aproape un milion. Acești 106.000 fac parte din cifra oficială - 5,7 milioane - și, de fapt, sunt aproape un milion. Și dacă sunt 600.000, am cuantificat doar 100.000. Până la 600, mai sunt 500 de mii, deci cifra pe care o invocăm - cei 5,7 milioane de români, fără comunități istorice, ce numim în jurul granițelor României", a spus Gheorghe Cârciu, secretar de stat al DRP, într-un interviu pentru DC NEWS.

