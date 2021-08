Şumudică, după înfrângerea cu Young Boys Berna: Să fim realişti, s-a calificat echipa mai bună

"Am întâlnit o echipă net superioară, o echipă mai bună decât noi, să spunem adevărul. Trebuie să fim realişti, s-a calificat echipa mai bună. Young Boys este o echipă care ne-a pus sub presiune atât la Cluj, cât şi aici, de aceea am şi preferat să jucăm cu trei fundaşi centrali pentru că ştiam forţa lor de atac. Azi am vrut să jucăm cât mai mult la 0-0 şi să îi surprindem. Am marcat iar devreme, după care ei ne-au supus unor presiuni şi le-am facilitat misiunea prin nişte greşeli de individuale. În repriza a doua voiam să îl înlocuiesc pe Păun, dar nu am mai apucat pentru că el a făcut o greşeală pe care nu avea voie să o facă. Când ai galben, nu ai voie să dai după aceea cu piciorul în minge şi iei al doilea galben. A fost o greşeală majoră într-un moment în care începusem să echilibrăm jocul. Este o greşeală impardonabilă care nu se face la acest nivel", a afirmat tehnicianul într-un interviu publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului ardelean.

"Le-am spus jucătorilor să nu ne retragem"





"Eu chiar le-am spus jucătorilor să nu ne retragem, după care în două minute am primit două goluri şi e foarte greu... practic îţi toarnă plumb în picioare. Nu avem voie să luăm astfel de goluri, dar asta vom discuta şi vom analiza, sperăm pe viitor să nu mai facem aceste greşeli. Şi să ştiţi că azi am făcut un joc mai bun decât la Cluj din punct de vedere al exprimării. Dar ăsta e nivelul şi trebuie să recunoaştem că am întâlnit o echipă net superioară valoric. Dan Petrescu este un antrenor care a făcut performanţă la CFR, cu stilul lui de joc a calificat echipa, a câştigat campionatul de trei ori...

Eu sunt alt gen de antrenor, încerc să joc mai mult pe atac... azi chiar şi în 10 oameni am riscat şi am încercat să mă duc peste adversar. Îmi doream să marcăm, dar nu am reuşit să facem lucrul ăsta. Cred că dacă rămâneam în 11 la 11 puneam mai multe probleme în a doua repriză. Această echipă (n.r. - Young Boys) a bătut anul trecut Leverkusen în Germania fără drept de apel, iar apoi a fost scoasă de Ajax. Când ajungi la nivelul acesta întâlneşti echipe foarte puternice. Trebuie să trecem peste acest eşec pentru că în două zile jucăm un meci important de campionat", a adăugat Şumudică, citat de Agerpres.