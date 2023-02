Sucul natural de afine îmbunătățește sănătatea: cinci motive să-l consumi cât mai des

Cu toate acestea, în multe cazuri, consumul de suc natural, cum ar fi sucul de afine, îmbunătățește sănătatea. Aflați din acest articol care sunt beneficiile sucului de afine.

Este important să acorzi atenție tipului de suc de afine pe care îl bei. Cel mai bine ar fi ca sucul să fie o băutură 100% naturală, fără zahăr.

Sucul de afine conține vitamina C

Când vorbesc despre vitamina C, majoritatea persoanelor se gândesc la citrice. Deși citricele sunt o sursă excelentă a acestui element important și sucul de afine îl conține. Un pahar de suc de afine conține 23,5 mg de vitamina C, ceea ce reprezintă 26% din valoarea zilnică necesară organismului.

Este important să obții suficientă vitamina C, deoarece această vitamină ajută la vindecarea infecțiilor și a rănilor, întărește sistemul imunitar și este un antioxidant puternic. Specialiștii de la National Institutes of Health (SUA) susțin că vitamina C este implicată și în producția și sinteza de colagen în organism.

Sucul de afine aduce un plus de antioxidanți

Sucul de afine este plin de nutrienți și vitamina C. Dar, pe lângă asta, acest suc este și o sursă de antioxidanți. Antioxidanții, găsiți în afine, afectează pozitiv metabolismul glucozei, tensiunea arterială, stresul oxidativ, profilurile lipoproteice, inflamația și funcția endotelială. Un consum regulat al acestei băuturi îmbunătățește sănătatea persoanelor cu boală coronariană.

Sucul de afine combate infecțiile tractului urinar

Acest suc are, într-adevăr, un efect pozitiv asupra sănătății tractului urinar și chiar reduce riscul de infecție. Afinele conțin o combinație unică de polifenoli, care pot împiedica dezvoltarea anumitor bacterii în organism.

Un studiu din Jurnalul American de Nutriție Clinică a evaluat femeile care au consumat câte 225 de grame de suc de afine zilnic. S-a descoperit că acest lucru a redus riscul unei infecții recurente ale tractului urinar cu 40%. Prin urmare, medicii recomandă femeilor să adauge băutura în dieta lor.

Sucul de afine aduce beneficii intestinelor

Sucul de afine ajută la menținerea unui echilibru al bacteriilor benefice din intestin. Și acest lucru este important pentru reducerea riscului de a dezvolta aproape toate bolile (inclusiv boli metabolice, cardiovasculare, osoase).

Un studiu a demonstrat că sucul de afine, care este bogat în polifenoli, afectează pozitiv populația de microfloră din intestin și reduce inflamația. Iar inflamația cronică a intestinelor poate duce la multe boli.

Sucul de afine reduce stresul oxidativ

Proprietățile puternice ale polifenolilor ajută la reducerea stresului oxidativ, adică dezechilibrul dintre radicalii liberi si antioxidanți, în condițiile în care oxidanții (radicalii liberi) sunt mai mulți și au un potențial distructiv asupra organismului. Sucul de afine reduce riscurile asociate bolilor cardiovasculare.

Studiile din British Journal of Nutrition au arătat că un consum regulat al sucului de afine, pe o perioadă de 60 de zile, are drept rezultat îmbunătățirea funcției cardiace și vasculare. De asemenea, reducerea stresului oxidativ este importantă, datorită asocierii sale cu un risc crescut de ateroscleroză, atunci când grăsimile sau colesterolul se acumulează în pereții arterelor, mai ales la persoanele care sunt rezistente la insulină.

