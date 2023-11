SUA felicită alegerea lui Javier Milei în Argentina

Statele Unite ale Amerii ”îl felicită pe preşedintele ales al Argentinei Javier Milei pentru victoria sa în alegerile” de duminică, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken salutând ”participarea puternică şi desfăşurarea paşnică a votului”, notează AFP, citat de Agerpres.



Aceste alegeri sunt ”o dovadă a instituţiilor electorale şi democratice ale Argentinei”, a subliniat Antony Blinken într-un comunicat, adăugând că Statele Unite ”aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu preşedintele ales Milei şi guvernul său asupra priorităţilor comune”.

