Studiu. Două porții pe SĂPTĂMÂNĂ de avocado îți pot proteja inima

Consumul de avocado poate reduce riscul de atac de cord atât la bărbați, cât și la femei, inclusiv atunci când este consumat în loc de unt, brânză sau carne procesată, a constatat un nou studiu citat de CNN.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, bolile cardiovasculare sunt principalele cauze de deces la nivel mondial, luând aproape 18 milioane de vieți în fiecare an. Numai în Statele Unite, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA transmite că bolile de inimă iau o viață la fiecare 36 de secunde.

Avocado reduce riscul de probleme cardiace

Consumul de cel puțin două porții de avocado pe săptămână a redus riscul de a avea un atac de cord cu 21% în comparație cu evitarea sau consumul rar de avocado. Cu toate acestea, nu a existat un beneficiu echivalent în reducerea riscului de accident vascular cerebral, potrivit studiului publicat miercuri în Journal of the American Heart Association.



O porție de avocado, care este considerat un fruct, a fost definită ca „½ avocado sau ½ cană de avocado și care cântărește aproximativ 80 de grame”, a scris autoarea studiului Lorena Pacheco, cercetător postdoctoral în departamentul de nutriție de la Harvard T.H. Chan School of Public Health din Boston.

„Deși niciun aliment nu este soluția pentru a avea o dietă sănătoasă în mod obișnuit, acest studiu este o dovadă că avocado are posibile beneficii pentru sănătate”, a declarat Cheryl Anderson, președintele Consiliului pentru Epidemiologie și Prevenție al Asociației Americane a Inimii, într-o declarație. Anderson nu a fost implicată în studiu.

Post negru 3 zile - iată ce se poate întâmpla

Postul este una dintre cele mai vechi practici din istoria omenirii. Utilizarea terapeutică a postului datează cel puțin din secolul al V-lea î.Hr., când medicul grec Hipocrate îl recomanda pacienților care prezentau anumite simptome de boli, scrie Realitatea.net. Există multe diete care promovează abținerea de la mâncare pentru o anumită de timp.

Unii speciliști spun că atunci când ținem post negru, adică nu mâncăm, bem doar apă timp de 3 zile celulele noastre se pot auto-reînnoi mai repede. Cercetătorii sugerează că procesul începe după 18-20 de ore de post și atinge vârful după 48-72 de ore. Procesul de reînnoire celulară ar fi benefică pentru piele, dar și împotriva bolii Alzheimer și a bolilor de inimă. În plus, postul negru ar ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

