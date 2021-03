Studiu: Clasa de mijloc s-a micșorat, pentru prima dată din 1990

Clasa mijlocie globală s-a micșorat pentru prima dată în ultimele decenii din cauza pandemiei COVID-19, aproape două treimi din gospodăriile din economiile în curs de dezvoltare raportând că au suferit o pierdere a veniturilor, potrivit a unor estimări bazate pe datele Băncii Mondiale.

Într-un studiu publicat joi, cercetătorii de la Centrul de cercetare nepartizan Pew au descoperit că, clasa de mijloc globală, cei care câștigă între 10 și 50 de dolari pe zi, au scăzut cu 90 de milioane de oameni la aproape 2,5 miliarde anul trecut. Acest lucru a ajutat la creșterea numărului de săraci sau a celor care trăiesc cu mai puțin de 2 dolari pe zi, cu 131 de milioane, a estimat Pew.

Datele Pew despre clasa de mijloc subestimează efectul, deoarece se estimează că 62 de milioane de persoane cu venituri ridicate, sau cele care câștigă 50 de dolari sau mai mult pe zi, au căzut în nivelul mediu ca urmare a pandemiei, a spus Rakesh Kochhar, autorul studiului.

"În istoria modernă este greu să dai cu exemple în care ai văzut o recesiune atât de accentuată a creșterii economice globale", a spus Kochhar într-un interviu.

Inversare bruscă

Dacă estimarea Pew este valabilă, pe baza datelor despre veniturile reale ale Băncii Mondiale care încă sunt colectate, aceasta ar marca sfârșitul unui tipar care a văzut clasa de mijloc globală urcând din anii 1990 datorită creșterii rapide a economiilor în curs de dezvoltare precum China și India.

Când Pew a calculat ultima dată mărimea clasei medii globale, în 2011, aceasta reprezenta 13% din populația globală. Până în 2019, aceasta a crescut la aproape 18%, a spus Kochhar, cu o medie de 50 de milioane de oameni pe an care se alătură rangurilor cu venituri medii în ultimul deceniu.

Într-o lucrare separată publicată luni, pe baza sondajelor a 47.000 de gospodării din 34 de țări în curs de dezvoltare, cu o populație colectivă de aproape 1,4 miliarde de persoane, cercetătorii de la Banca Mondială au constatat că 36% din gospodării au pierdut locuri de muncă anul trecut și aproape două treimi au văzut că veniturile au scăzut.

Cheltuieli de salvare

Potrivit Băncii Mondiale, din septembrie 2020, economiile avansate cheltuiau în medie 7,4% din produsul intern brut pentru salvarea afacerilor și a persoanelor afectate de pandemie, comparativ cu 3,8% din PIB pe piețele emergente și 2,4% în țările în curs de dezvoltare cu venituri mici.

Banca Mondială se așteaptă ca rândurile celor săraci din lume să continue să crească în acest an. Estimările sale arată că până la 124 de milioane de oameni au scăzut sub linia sa de 1,90 dolari pentru sărăcie extremă în 2020. Se preconizează că numărul de noi săraci va continua să crească în acest an până la 163 de milioane de oameni, precizează AlJazeera.