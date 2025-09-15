Data publicării:

Spitalul Speranței pentru copii prinde contur lângă București. HOSPICE construiește cel mai important centru de paliație pediatrică

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Sanatate

În România, peste 22.000 de copii cu boli incurabile au nevoie de paliație pediatrică, însă țara are doar 40 de paturi disponibile – un deficit dramatic pe care HOSPICE încearcă să îl acopere prin construirea unui nou spital dedicat.

În România, peste 22.000 de copii suferă de o boală incurabilă și limitatoare de viață. Pentru toți acești copii, există doar 40 de paturi de paliație în toată țara, ceea ce înseamnă că peste 550 de copii se luptă pentru un singur pat. HOSPICE vrea să schimbe această statistică!

În cei 33 de ani de existență, HOSPICE a construit două spitale destinate exclusiv oferirii de servicii de îngrijire paliativă, pornite de la zero: spitalul de la Brașov (primul spital de paliație din țară), spitalul de la București (cel mai mare spital de paliație din țară) și a dezvoltat o rețea formată în total din 6 locații în care fundația are grija de pacienții săi, consolidând, astfel, cea mai mare rețea de paliație nu doar din țară, ci și din regiunea SEE.

Iar acum, ducem grija pentru pacienți la nivelul următor, prin demararea lucrărilor pentru cel de-al 3-lea spital al HOSPICE, #SpitalulSperanței! Acesta va fi amplasat în cadrul centrului fundației din Adunații Copăceni, lângă București, și va fi destinat exclusiv oferirii de servicii de îngrijire paliativă pediatrică, pentru copiii bolnavi incurabil, în stadii grave, foarte grave și terminale. În prezent, acolo funcționează Centrul Socio-Medical HOSPICE, iar astăzi a avut loc evenimentul prin care s-a marcat startul construcției.

Black Sea Oil & Gas, finanțează cu peste 5 milioane de euro ridicarea noului spital

Avem datoria morală, fiecare dintre noi, de a nu rămâne indiferenți în fața neputințelor pe care semenii noștri le traversează. Iar când această datorie se îmbină cu crezul că fiecare viață merită să fie trăită demn, cu respect, în iubire, cu prețuire, apare sau ar trebui să apară inevitabil și sprijinul.

De data aceasta, sprijinul Black Sea Oil & Gas dedicat copiilor cu boli incurabile și limitatoare de viață din România. Este un proiect în care am crezut cu tărie, un proiect care ne-a mișcat spre a acționa și vedem în ridicarea acestui spital șansa ca speranța pentru acești copii să fie ridicată la rang de palpabil, de tangibil. Ne dorim ca acest spital să devină, asemeni tuturor centrelor HOSPICE existente, unul de referință, iar noi vom purta întotdeauna mândria că au făcut posibil acest lucru, afirmă Mark Beacom, CEO Black Sea Oil & Gas.

Peste 200 de copii vor putea fi internați anual în noul spital

Cu o capacitate de 10 paturi de paliație, spitalul va putea susține internarea a peste 200 de copii cu boli incurabile și limitatoare de viață anual. Totodată, Centrul Socio-Medical de la Adunații Copăceni își va continua desfășurarea activității. Astfel, peste 250 de copii și peste 500 de aparținători vor beneficia de funcționarea în paralel a celor două servicii.

Am asistat astăzi la un moment la care în urmă cu ceva ani nu am fi avut curajul să visăm. Este un moment cu o încărcătură profundă, un start de construcție care va însemna un start la servicii de care copiii cu boli incurabile și limitatoare de viață au atât de multă nevoie! Le sunt recunoscătoare și le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au crezut în obiectivul nostru, celor care ne-au transformat un vis în realitate, iar copiilor o necesitate într-un spațiu în care viața, fragilă, prea greu și mult încercată, va fi trăită demn, cu alinare. Noul spital este mai mult decât un vis care începe să se materializeze, este promisiunea că mulți dintre acești copii nu vor mai fi singuri, în dureri și în deznădejde. Nici ei și nici părinții lor, afirmă Mirela Nemțanu, CEO HOPICE Casa Speranței.

Arhitectul Dorin Ștefan, responsabil de felul în care va arăta noul spital

Am proiectat acest loc mixând concepte: fragilitatea vieții cu forța vindecătoare a empatiei, modernul cu clasicul. Am ținut cont de specificul locului, de atributele paliației și am extras de aici un atribut pe care am încercat prin fiecare linie, prin fiecare volum și detaliu să îl asigur – lumina, căci speranța este despre lumină. Trebuie să recunosc că este una dintre cele mai sensibile lucrări din cariera mea și sunt onorat că am putut să contribui la un obiectiv care va face lumea acestor copii mai bună, afirmă Dorin Ștefan, arhitectul care a conceput proiectul spitalului.

La ora actuală, peste 550 de copii se luptă pentru un pat de paliație

E o luptă atât de brutală, de inechitabilă. O luptă pe care o poartă copiii, dar și părinții. Una care dezarmează. Prin construirea acestui spital, statistica va fi îmbunătățită, dar – pentru că am învățat că trebuie să visăm măreț, sperăm la ziua în care toți copiii cu boli incurabile vor putea accesa serviciile de paliație, completează Mirela Nemțanu.

Despre HOSPICE Casa Speranţei

HOSPICE Casa Speranței, organizație non-profit înființată în 1992 la Brașov, a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România și este cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.

Organizația are două spitale cu servicii integrate, în Brașov și București, echipe mobile în cinci orașe – București, Brașov, Făgăraș Zărnești și Giurgiu, șase sedii destinate oferirii de îngrijire paliativă și educație și peste 100 de paturi pentru internare și activități adiacente, destinate îngrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile.

HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi, ambulatorii și unități proprii pentru internare, prin spitalizare de zi, la domiciliul pacienților și în spitalele partenere. În cei 33 de ani de existență, HOSPICE a adus alinare și speranță pentru peste 55.000 de copii și adulți și peste 150.000 de membri ai familiilor lor.

HOSPICE Casa Speranței este furnizor de educație medicală continuă, acreditată de către OAMGMAMR şi înscrisă în Lista Furnizorilor de EMC. În 2021, HOSPICE Casa Speranței a fost recunoscută ca Spitalul Anului, de către Romanian Helathcare Awards, iar în 2023 Președintele României conferă Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social în grad de „Comandor” Fundației HOSPICE Casa Speranței.

Puteți sprijini pacienții HOSPICE și cauza îngrijirii paliative cu o donație (https://www.hospice.ro/doneaza/) sau cu un SMS la 8846 cu textul TIMP (4 euro).

Pentru mai multe informații, accesați www.hospice.ro. Ne găsiți pe Facebook (https://www.facebook.com/HOSPICECasaSperantei) și pe Instagram (https://www.instagram.com/hospice_casa_sperantei/), iar pe Youtube puteți afla povestea HOSPICE și istoria îngrijirii paliative în România.

Despre Dorin Ștefan

Dorin Ștefan (n. 1950, Zărnești, jud. Brașov) - arhitect român, fondator al biroului de arhitectură „D.S. Birou de Arhitectură” (DSBA), este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai arhitecturii românești, apreciat pentru caracterul inovativ, non-convențional al proiectelor sale.

În anul 2010 a primit premiul Academiei Române pentru întreaga activitate, iar în anul 2018 a fost recompensat de Uniunea Arhitecților din România cu premiul „Opera Omnia”.

Despre BSOG

BSOG, deținută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este o companie energetică independentă cu sediul în România care, în calitate de proprietar și operator în proporție de 70%, a dezvoltat proiectul Midia Gas Development (MGD), prima dezvoltare de gaze offshore în Marea Neagră din România în peste 30 de ani.

CITEȘTE ȘI: Greșeala uriașă pe care o fac părinții în educaţia copiilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Spitalul Speranței pentru copii prinde contur lângă București. HOSPICE construiește cel mai important centru de paliație pediatrică
15 sep 2025, 21:43
"Pericol nevăzut: fierbe tulburelul" - Avertismentul lansat de dr. Tudor Ciuhodaru
15 sep 2025, 18:33
Copil mort la ani după ce s-a vindecat de rujeolă: SSPE, o urmare a bolii, l-a ucis rapid. Medicul pediatru Mihai Craiu: Chiar nu învățăm nimic
15 sep 2025, 16:13
Nucile - superalimentul toamnei. Beneficiile uimitoare confirmate de știință
15 sep 2025, 14:08
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
15 sep 2025, 10:25
Câte kilograme ar trebui să ai, de fapt. Formula corectă care îți va plăcea mult. Nu e IMC!
14 sep 2025, 21:01
ParintiSiPitici.ro
„Am lucrat cu peste 1.000 de copii. Expresia nr. 1 pentru a-ți valida copilul la orice vârstă!” Este un „instrument puternic”, conform unui expert în parenting
15 sep 2025, 19:39
Investițiile din sănătate, garantate. Ce anunță ministrul Alexandru Rogobete
14 sep 2025, 15:43
Operație la un copil de 1 an la ”Marie Curie”: prima intervenție chirurgicală în România pentru un implant cohlear inteligent
14 sep 2025, 12:49
De ce trebuie să iei vitamina D cu puțin unt sau ulei de măsline. Ai greșit până acum!
13 sep 2025, 10:09
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
12 sep 2025, 21:49
Reformă în adevăratul sens al cuvântului în Sănătate. Rogobete arată cum vor fi evaluați medicii în funcție de criteriile de performanță
12 sep 2025, 19:02
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
12 sep 2025, 13:31
Diferența dintre cireșe și vișine: care e "ibuprofen natural" și care distruge cancerul de colon
12 sep 2025, 09:11
Cum se calculează corect ovulația și zilele fertile. Multe femei greșesc cu testul în față
11 sep 2025, 12:52
5 trucuri să scapi de pofta de dulce
11 sep 2025, 11:30
Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente noi pe listele compensate
10 sep 2025, 20:12
Ce studii au cei care au organizat controversatul eveniment anti-vaccin de la Brașov. Prof. dr. Simin Aysel Florescu: Veți fi uimiți!
10 sep 2025, 10:31
HPV: ce trebuie să știți despre virusul comun asociat cu cancerul
08 sep 2025, 23:48
Medicina de familie urcă în topul preferințelor studenților. O nouă lege intră în vigoare în 6 ani. Drept de liberă practică după facultate
08 sep 2025, 15:06
Reguli de igienă în România de acum 200-300 de ani. Moaşele şi babele vindecătoare le impuneau
07 sep 2025, 18:14
Ministrul Sănătății: Colegiul Medicilor va realiza un raport privind conferinţa de la Braşov. Îl vom trimite la Parchet
07 sep 2025, 14:39
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
07 sep 2025, 09:31
Cât de des este bine să ne spălăm pe cap, potrivit medicilor
06 sep 2025, 19:16
Medicii, în frunte cu ministrul Rogobete, se ridică împotriva unui ”eveniment medical” din Brașov. Ce s-a întâmplat. ”Atenție, dezinformare medicală”
06 sep 2025, 18:22
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
06 sep 2025, 14:14
Cum afectează îndulcitorii artificiali memoria și sănătatea creierului. Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet - Studiu
06 sep 2025, 12:18
Pastilă comună contra durerilor, posibil legată de autismul la copii. Raportul Departamentului de Sănătate din SUA
05 sep 2025, 23:41
Un singur obicei la toaletă ar putea crește riscul de hemoroizi
05 sep 2025, 11:00
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
04 sep 2025, 14:28
Copii născuți cu HIV și avorturi forțate din cauza lipsei de tratament, după tăierile de ajutoare ale lui Trump
03 sep 2025, 16:45
La 12 ani, fiica actriței Tily, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu. Medic SANADOR: Dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună la salvare!
03 sep 2025, 10:19
Cele 5 probleme medicale grave provocate de căldură
02 sep 2025, 18:38
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
02 sep 2025, 13:43
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări
01 sep 2025, 09:12
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă
27 aug 2025, 14:50
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
27 aug 2025, 13:42
Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat
27 aug 2025, 12:37
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
25 aug 2025, 19:07
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
25 aug 2025, 17:50
Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”
25 aug 2025, 13:39
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
24 aug 2025, 22:56
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
23 aug 2025, 16:44
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
23 aug 2025, 15:30
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
23 aug 2025, 15:02
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
21 aug 2025, 10:27
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
20 aug 2025, 19:43
Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea
19 aug 2025, 08:55
Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”
18 aug 2025, 22:27
Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate
18 aug 2025, 22:37
Cele mai noi știri
acum 10 minute
O româncă, gonită din Veneția după ce a înotat în Canalul Grande
acum 26 de minute
De ce nu se mai mișcă o foaie în administrațiile locale. Avertismentul lui Chirieac: Așa blochezi tot
acum 30 de minute
Eliminarea plafonării alimentelor de bază aprinde coaliția/ PSD susține că nu a fost consultat
acum 52 de minute
Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți
acum 1 ora 9 minute
Spitalul Speranței pentru copii prinde contur lângă București. HOSPICE construiește cel mai important centru de paliație pediatrică
acum 1 ora 11 minute
Generalul Cristian Barbu: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN"
acum 1 ora 37 minute
Petrolul Ploiești - Dinamo București, duel cu tradiție în Superligă
acum 1 ora 44 minute
Celebra State Ioana, transformare spectaculoasă, după ce a slăbit aproape 20 de kilograme. ”Factorii vitali” care i-au adus rezultate
Cele mai citite știri
acum 14 ore 18 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
acum 12 ore 28 minute
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel