Spitalul Speranței pentru copii prinde contur lângă București. HOSPICE construiește cel mai important centru de paliație pediatrică

În România, peste 22.000 de copii cu boli incurabile au nevoie de paliație pediatrică, însă țara are doar 40 de paturi disponibile – un deficit dramatic pe care HOSPICE încearcă să îl acopere prin construirea unui nou spital dedicat.

În România, peste 22.000 de copii suferă de o boală incurabilă și limitatoare de viață. Pentru toți acești copii, există doar 40 de paturi de paliație în toată țara, ceea ce înseamnă că peste 550 de copii se luptă pentru un singur pat. HOSPICE vrea să schimbe această statistică!

În cei 33 de ani de existență, HOSPICE a construit două spitale destinate exclusiv oferirii de servicii de îngrijire paliativă, pornite de la zero: spitalul de la Brașov (primul spital de paliație din țară), spitalul de la București (cel mai mare spital de paliație din țară) și a dezvoltat o rețea formată în total din 6 locații în care fundația are grija de pacienții săi, consolidând, astfel, cea mai mare rețea de paliație nu doar din țară, ci și din regiunea SEE.

Iar acum, ducem grija pentru pacienți la nivelul următor, prin demararea lucrărilor pentru cel de-al 3-lea spital al HOSPICE, #SpitalulSperanței! Acesta va fi amplasat în cadrul centrului fundației din Adunații Copăceni, lângă București, și va fi destinat exclusiv oferirii de servicii de îngrijire paliativă pediatrică, pentru copiii bolnavi incurabil, în stadii grave, foarte grave și terminale. În prezent, acolo funcționează Centrul Socio-Medical HOSPICE, iar astăzi a avut loc evenimentul prin care s-a marcat startul construcției.

Black Sea Oil & Gas, finanțează cu peste 5 milioane de euro ridicarea noului spital

Avem datoria morală, fiecare dintre noi, de a nu rămâne indiferenți în fața neputințelor pe care semenii noștri le traversează. Iar când această datorie se îmbină cu crezul că fiecare viață merită să fie trăită demn, cu respect, în iubire, cu prețuire, apare sau ar trebui să apară inevitabil și sprijinul.

De data aceasta, sprijinul Black Sea Oil & Gas dedicat copiilor cu boli incurabile și limitatoare de viață din România. Este un proiect în care am crezut cu tărie, un proiect care ne-a mișcat spre a acționa și vedem în ridicarea acestui spital șansa ca speranța pentru acești copii să fie ridicată la rang de palpabil, de tangibil. Ne dorim ca acest spital să devină, asemeni tuturor centrelor HOSPICE existente, unul de referință, iar noi vom purta întotdeauna mândria că au făcut posibil acest lucru, afirmă Mark Beacom, CEO Black Sea Oil & Gas.

Peste 200 de copii vor putea fi internați anual în noul spital

Cu o capacitate de 10 paturi de paliație, spitalul va putea susține internarea a peste 200 de copii cu boli incurabile și limitatoare de viață anual. Totodată, Centrul Socio-Medical de la Adunații Copăceni își va continua desfășurarea activității. Astfel, peste 250 de copii și peste 500 de aparținători vor beneficia de funcționarea în paralel a celor două servicii.

Am asistat astăzi la un moment la care în urmă cu ceva ani nu am fi avut curajul să visăm. Este un moment cu o încărcătură profundă, un start de construcție care va însemna un start la servicii de care copiii cu boli incurabile și limitatoare de viață au atât de multă nevoie! Le sunt recunoscătoare și le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au crezut în obiectivul nostru, celor care ne-au transformat un vis în realitate, iar copiilor o necesitate într-un spațiu în care viața, fragilă, prea greu și mult încercată, va fi trăită demn, cu alinare. Noul spital este mai mult decât un vis care începe să se materializeze, este promisiunea că mulți dintre acești copii nu vor mai fi singuri, în dureri și în deznădejde. Nici ei și nici părinții lor, afirmă Mirela Nemțanu, CEO HOPICE Casa Speranței.

Arhitectul Dorin Ștefan, responsabil de felul în care va arăta noul spital

Am proiectat acest loc mixând concepte: fragilitatea vieții cu forța vindecătoare a empatiei, modernul cu clasicul. Am ținut cont de specificul locului, de atributele paliației și am extras de aici un atribut pe care am încercat prin fiecare linie, prin fiecare volum și detaliu să îl asigur – lumina, căci speranța este despre lumină. Trebuie să recunosc că este una dintre cele mai sensibile lucrări din cariera mea și sunt onorat că am putut să contribui la un obiectiv care va face lumea acestor copii mai bună, afirmă Dorin Ștefan, arhitectul care a conceput proiectul spitalului.

La ora actuală, peste 550 de copii se luptă pentru un pat de paliație

E o luptă atât de brutală, de inechitabilă. O luptă pe care o poartă copiii, dar și părinții. Una care dezarmează. Prin construirea acestui spital, statistica va fi îmbunătățită, dar – pentru că am învățat că trebuie să visăm măreț, sperăm la ziua în care toți copiii cu boli incurabile vor putea accesa serviciile de paliație, completează Mirela Nemțanu.

Despre HOSPICE Casa Speranţei

HOSPICE Casa Speranței, organizație non-profit înființată în 1992 la Brașov, a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România și este cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.

Organizația are două spitale cu servicii integrate, în Brașov și București, echipe mobile în cinci orașe – București, Brașov, Făgăraș Zărnești și Giurgiu, șase sedii destinate oferirii de îngrijire paliativă și educație și peste 100 de paturi pentru internare și activități adiacente, destinate îngrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile.

HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi, ambulatorii și unități proprii pentru internare, prin spitalizare de zi, la domiciliul pacienților și în spitalele partenere. În cei 33 de ani de existență, HOSPICE a adus alinare și speranță pentru peste 55.000 de copii și adulți și peste 150.000 de membri ai familiilor lor.

HOSPICE Casa Speranței este furnizor de educație medicală continuă, acreditată de către OAMGMAMR şi înscrisă în Lista Furnizorilor de EMC. În 2021, HOSPICE Casa Speranței a fost recunoscută ca Spitalul Anului, de către Romanian Helathcare Awards, iar în 2023 Președintele României conferă Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social în grad de „Comandor” Fundației HOSPICE Casa Speranței.

Puteți sprijini pacienții HOSPICE și cauza îngrijirii paliative cu o donație (https://www.hospice.ro/doneaza/) sau cu un SMS la 8846 cu textul TIMP (4 euro).

Pentru mai multe informații, accesați www.hospice.ro. Ne găsiți pe Facebook (https://www.facebook.com/HOSPICECasaSperantei) și pe Instagram (https://www.instagram.com/hospice_casa_sperantei/), iar pe Youtube puteți afla povestea HOSPICE și istoria îngrijirii paliative în România.

Despre Dorin Ștefan

Dorin Ștefan (n. 1950, Zărnești, jud. Brașov) - arhitect român, fondator al biroului de arhitectură „D.S. Birou de Arhitectură” (DSBA), este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai arhitecturii românești, apreciat pentru caracterul inovativ, non-convențional al proiectelor sale.

În anul 2010 a primit premiul Academiei Române pentru întreaga activitate, iar în anul 2018 a fost recompensat de Uniunea Arhitecților din România cu premiul „Opera Omnia”.

Despre BSOG

BSOG, deținută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este o companie energetică independentă cu sediul în România care, în calitate de proprietar și operator în proporție de 70%, a dezvoltat proiectul Midia Gas Development (MGD), prima dezvoltare de gaze offshore în Marea Neagră din România în peste 30 de ani.

