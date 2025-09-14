Data publicării:

EXCLUSIV  Greșeala uriașă pe care o fac părinții în educaţia copiilor

Autor: Dana Mihai | Categorie: Lifestyle
Parenting. Freepik.com
Parenting. Freepik.com

Ioana Milea, psihoterapeut, atrage atenția că, în ciuda avalanșei de informații despre parenting disponibile online, cea mai sigură cale rămâne comunicarea directă cu copilul, iar părinții ar trebui să fie deschiși și la observațiile venite din exterior, chiar dacă uneori sunt greu de acceptat.

"Acum luăm lecții de parenting de pe Google, de pe TikTok, de pe ChatGPT, de peste tot. Dar internetul nu e cea mai bună sursă. Nu pentru că nu ne oferă informații, dimpotrivă, ne oferă informații, și încă foarte valoroase, însă nu de fiecare dată știm, ca părinți, să le aplicăm pe copilul nostru.

Așa cum am spus de fiecare dată, educația copilului nu se face „ca la carte” și, în niciun caz, nu se face în extreme. Nici pe principiul „lasă că mănânci bătaie, că și pe mine m-au crescut cu nuiaua și uite ce bine am ajuns în viață”, dar nici exclusiv după cărți și tot ce citim pe internet, în tot tumultul ăsta de informații care vine peste noi.

Cumva, trebuie găsită o cale de mijloc. Iar calea aceea, de fiecare dată, va fi comunicarea cu copilul. Aceasta este cea care trage cel mai mare semnal de alarmă și ne trimite în direcția corectă. Comunicând foarte bine cu copilul, știu ce am de făcut: îi înțeleg nevoile, înțeleg cu ce probleme se confruntă, apoi stau, mă gândesc foarte bine, discut în continuare cu el și văd ce măsuri ar trebui să iau.

Sunt foarte multe situații în care văd părinți revoltați pe cadrele didactice: „n-a făcut, n-a avut grijă, n-a fost atent”. Nu e chiar așa. Da, ne dăm pentru un număr de ore copiii în responsabilitatea cadrelor didactice, dar până la urmă eu am acasă unu, hai doi, trei copii, iar cadrul didactic are în răspundere 25, pentru că așa e o clasă acum, cam de 25. Este foarte greu să-i stăpânești pe toți, să le faci față, să răspunzi cerințelor tuturor și să te adaptezi la nivelul fiecăruia. Evident, copiii, la fel ca și adulții, sunt diferiți. Fiecare e în felul lui și vine cu un „pachet” de acasă. Nu pot să dau acum vina pe cadrul didactic și să spun: „n-a observat la al meu că e mai sensibil, că e mai impulsiv, că nu e atent, că nu învață”.

Și atunci apare furia asta pe care părinții o revarsă către toată lumea, către alți părinți, în parc: „ce-ți dai tu cu părerea de copilul meu? Nu mă interesează părerea ta, ai grijă de al tău!”. Dar ar trebui să mă intereseze, într-o oarecare măsură. Ar fi chiar indicat să mă intereseze. Pentru că s-ar putea ca în acea părere să descopăr ceva ce eu n-am văzut, tocmai pentru că, fiind părinte, sunt subiectiv", a explicat Ioana Milea, psihoterapeut.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 14 septembrie 2025. O zodie dă prea multă atenție opiniilor celorlalți
14 sep 2025, 08:38
Rezultatele Tragerilor speciale LOTO aniversare
14 sep 2025, 07:44
Greșeala uriașă pe care o fac părinții în educaţia copiilor
14 sep 2025, 10:00
„Distrugător universal” sau gardian al naturii? Mituri și realităţi despre șacal
14 sep 2025, 08:10
Tendințe de machiaj de toamnă. Mi-th Influencer cu Mirela Vescan și Thea Haimovitz
13 sep 2025, 16:23
Horoscop 13 septembrie 2025. Zi de vis pentru o zodie
13 sep 2025, 09:03
ParintiSiPitici.ro
5 cuvinte interzise pe care părinții de astăzi trebuie să le readucă în vocabularul lor! Experți: „Metoda de parenting blând i-a îndepărtat de scopul real al educației”
13 sep 2025, 12:12
Ingredientul banal care șterge ridurile. Irina Loghin: O linguriță pe zi face minuni! Îl recomand femeilor
13 sep 2025, 08:59
Dulceață de ardei iute - rețeta toamnei care face senzație! Cum se prepară pas cu pas
12 sep 2025, 23:52
Adevărul din spatele roșiilor lucioase: Trucuri ca să le deosebești pe cele bio de cele coapte artificial
12 sep 2025, 23:16
Cum să scapi de urechile înfundate folosind metode naturale
12 sep 2025, 18:30
Cum să cureți cuptorul electric ușor și sigur, fără produse chimice
12 sep 2025, 20:41
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
12 sep 2025, 15:09
Horoscop 12 septembrie 2025. O zodie este prea idealistă
12 sep 2025, 08:45
BANCUL ZILEI: Naivitatea ardeleanului...
12 sep 2025, 08:12
Maioneza de post din pufuleți. Rețeta care a cucerit internetul
12 sep 2025, 03:20
Chajá, desertul cu piersici care a cucerit internetul. Este delicios și ușor de pregătit!
11 sep 2025, 23:42
De ce se aburește parbrizul pe interior și cum scapi definitiv de problemă
11 sep 2025, 21:53
Cât timp poți păstra carnea gătită în frigider fără să te îmbolnăvești
11 sep 2025, 19:52
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
11 sep 2025, 21:37
Horoscop 12 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
11 sep 2025, 19:08
Fruct care susține sănătatea intestinală, recunoscut oficial. Ce mesaj va apărea pe ambalaje
11 sep 2025, 15:52
LOTO. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 11 septembrie, 2025
11 sep 2025, 13:49
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
11 sep 2025, 10:40
Insulă preferată de români, lovită de inundații: Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața
11 sep 2025, 10:36
Horoscop 11 septembrie 2025. Zodia care va avea o zi foarte romantică
11 sep 2025, 07:04
Proprietățile surprinzătoare ale mierii pe care sigur nu le știai
11 sep 2025, 03:34
Sezonul bostanilor a început în România: 3 rețete delicioase care te cuceresc
10 sep 2025, 19:56
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
10 sep 2025, 20:34
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
10 sep 2025, 19:08
Cum să scapi de zgârieturile de pe mașină fără să mergi la service
10 sep 2025, 19:11
Horoscop 10 septembrie 2025. O zodie va primi reproșuri de la cei dragi
10 sep 2025, 08:34
Gutuie coaptă cu nuci și miere - rețeta simplă care umple casa de parfum și amintiri
09 sep 2025, 22:57
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
09 sep 2025, 22:05
Horoscop 9 septembrie 2025. Orgoliu inflamat pentru o zodie
09 sep 2025, 08:36
Cum să-ți cureți grătarul ars fără chimicale scumpe. Trucuri testate
09 sep 2025, 04:09
Paella valenciană - rețeta spaniolă care colorează masa și cucerește papilele gustative
08 sep 2025, 23:12
Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”
08 sep 2025, 22:05
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
08 sep 2025, 21:30
Cum să scapi de petele de ciment de pe geamuri fără să le zgârii
08 sep 2025, 19:36
Actor de la Hollywood, impresionat de litoralul românesc. ”Noul meu loc favorit. Iubesc românii”
08 sep 2025, 09:50
Horoscop 8 septembrie 2025. Efectele eclipsei continuă pentru o zodie
08 sep 2025, 07:22
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
07 sep 2025, 20:31
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună vizează o zodie
07 sep 2025, 08:54
LOTO. Report de peste 5,40 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 7 septembrie, 2025
07 sep 2025, 08:12
Eclipsă de Lună și Lună Plină în Pești, în 7 septembrie: Mare atenție pentru nativii Fecioară și Pești. Evenimente care NU sunt întâmplătoare
06 sep 2025, 17:26
Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos
06 sep 2025, 08:57
Amendă de 1.000 de euro în Grecia pentru un gest aparent banal, pe care-l fac mulți turiști
05 sep 2025, 21:02
Sezon de vară slab în 2025. Cât au scăzut sosirile în unitățile de cazare în luna iulie, comparativ cu anul trecut
05 sep 2025, 17:42
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
05 sep 2025, 14:56
Secretele unei livezi bogate. De ce fertilizarea de toamnă face diferența
05 sep 2025, 09:45
Horoscop 5 septembrie 2025. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, pregătiți-vă de o zi tensionată!
05 sep 2025, 07:37
Cele mai noi știri
acum 19 minute
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Chirieac: Nu a fost eroare, ci un test. România trebuie să invoce Articolul 4 NATO
acum 39 de minute
Donald Trump va participa la înmormântarea lui Charlie Kirk. Când va avea loc
acum 1 ora 9 minute
Alegeri în cel mai populat land al Germaniei. Aproape 14 milioane de oameni, aşteptaţi la urne
acum 1 ora 38 minute
Greșeala uriașă pe care o fac părinții în educaţia copiilor
acum 2 ore 5 minute
SUA şi China, negocieri tensionate la Madrid: TikTok, tarife și petrolul rusesc pe masa discuțiilor
acum 2 ore 39 minute
Cutremur, duminică, în Vrancea
acum 2 ore 47 minute
Înfrângere pentru Interul lui Chivu în Derby d'Italia, într-un meci dramatic
acum 3 ore 0 minute
Horoscop 14 septembrie 2025. O zodie dă prea multă atenție opiniilor celorlalți
Cele mai citite știri
pe 13 Septembrie 2025
Ingredientul banal care șterge ridurile. Irina Loghin: O linguriță pe zi face minuni! Îl recomand femeilor
pe 13 Septembrie 2025
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
pe 13 Septembrie 2025
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Update: Zelenski spune că aceasta a pătruns 10 kilometri și a operat 50 de minute
pe 13 Septembrie 2025
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
pe 13 Septembrie 2025
Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel