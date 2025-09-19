Spitalul Județean Galați, inclus în programul național pentru tratamentul infarctului miocardic acut

Ce înseamnă asta pentru pacienți:

Acces mai rapid la tratamentul salvator în caz de infarct miocardic acut.

Servicii moderne de cardiologie intervențională, susținute prin investiții și organizare.

Programul, finanțat direct de Ministerul Sănătății, asigură materiale sanitare, consumabile și medicamente dedicate.

Importanța pentru regiune:

Galațiul devine un punct strategic pentru tratarea infarctului miocardic, reducând distanța critică până la un spital pregătit să intervină.

Mesajul Ministerului:

„Nu există investiție mai valoroasă decât aceea care salvează vieți. Continuăm împreună această luptă pentru viață”.

Iată postarea integrală:

„Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați intră oficial în Programul Național de Acțiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut (AP-IMA).

Fiecare minut contează atunci când vorbim despre un infarct miocardic acut. Viața unui om depinde de rapiditatea cu care primește tratamentul potrivit.

Am vizitat acest spital și am văzut cu ochii mei ce înseamnă condiții moderne de cardiologie intervențională și dedicare medicală – dovezi clare că serviciile medicale corecte pot fi oferite atunci când există voință, investiții și organizare.

Programul AP-IMA este finanțat direct de Ministerul Sănătății și asigurǎ materiale sanitare, consumabile și medicmante cu aceastǎ destinație. Pentru pacienții din întreaga regiune, aceasta înseamnă șanse reale de viață, acces mai rapid la tratament în momente critice și echipe medicale pregătite să intervină la secundă.

De prea multe ori, diferența dintre viață și moarte a fost dată de distanța până la un spital pregătit să intervină. Astăzi, Galațiul devine un punct esențial pe hartǎ pentru tratarea pacienților cu IMA cât mai aproape de casǎ.

Cred cu tărie că nu există investiție mai valoroasă decât aceea care salvează vieți.