Simona Halep, în semifinala de la Melbourne Summer Set. Ce a declarat Simona după meci

Simona Halep a câștigat primul set, scor 6-2, și a avut 4-2 în setul al doilea, dar a urmat o cădere a acesteia, pierzând setul cu 7-5.

În setul decisiv, Halep a reușit, după emoții, cu scorul de 6-4.

În semifinale, Simona Halep o va întîlni pe chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani - 126 WTA). Asiatica a trecut de Ana Konjuh (67 WTA), scor 7-6(1), 7-6(6).

Melbourne Summer Set este organizat înainte de Australian Open, este de categorie WTA 250 și oferă premii totale în valoare de 239.477 de dolari.

Simona Halep, după meciul cu Viktorija Golubic

"A fost foarte dificil, trebuie să recunosc. Nu prea am crezut că pot câștiga acest meci, dar am luptat până la capăt și sunt foarte mândră de asta, pentru că am lucrat la acest aspect în trecut. A jucat uimitor, a luptat până la final, trebuie să-i acordăm credit pentru această prestație. Mă bucur că am putut fi puțin mai puternică la final și am putut câștiga.



Nimic nu a funcționat nimic astăzi. Am luptat cu mine însămi astăzi, a fost dificil să-mi controlez emoțiile, dar m-a adus în această situație, a pus presiune pe umerii mei și mi-a fost greu să mă descurc. Când vrei să câștigi, nu trebuie să renunți, iar astăzi nu am făcut-o. Asta mă bucură. Chiar dacă nu am jucat cel mai bun tenis al meu astăzi, mă bucur că am putut câștiga".

Simona Halep va primi 23.932 euro pentru accederea în semifinala de la Melbourne.

Iată sumele puse în joc, la Melbourne Summer Set:

- Turul I: 4.572 euro

- Turul II: 7.816 de euro

- Sferturi: 13.619 euro

- Semifinale: 23.932 euro

- Finalista: 42.523 euro

- Campioana: 76.816 euro









