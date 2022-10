Șerban Copoț a aflat că mama lui suferă de cancer. A ținut boala ascunsă de familie

„Dragilor, de ceva vreme am trait o situație pe care sunt convins că o parte din cei care mă urmariti ați trait-o şi voi. Am aflat că mama are cancer, o boală pe care o ținea ascunsă de o perioadă destul de lungă de timp. Probabil că frații mei nu vor fi de acord cu faptul că am ales să împărtăşesc asta cu voi, însă o fac pentru a vă încuraja să aveți grijă la cei din cercul apropiat”, și-a început astfel Șerban Copoț mesajul publicat în mediul online.

„Există mai multe explicații pe care le-am căutat pentru motivul pentru care a dorit să ascundă acest lucru - nu a vrut să ne împovăreze pe noi cu veştile proaste sau groaza de doctori şi spitale în România... nu ştiu, poate amândouă la un loc, însă nu am dorit „să o cert” pentru că nu mai avea sens. Ca să intelegeți, locuieste cu familia în aceeaşi curte, deci nu vorbim de o persoană care era vizitata rar sau sunată din când în când. Stoicismul cu care şi-a dus boala pe picioare poate fi admirată acum, când a trecut prin operație, însă atunci când am aflat ne-a şocat pe toți. Ea este o femeie foarte puternică, un intelectual cu voință de fier şi dragoste (nu frică) de Dumnezeu care a crescut patru copii pentru care s-a jertfit constant, însă oroarea față de spital a fost cea care, bănuiesc eu, a atârnat in decizia ei de a ține ascunsă boala. Până la urmă, spitalul a fost salvarea şi s-a dovedit că, oamenii valoroşi şi cu inimă mare sunt şi acolo unde îi era ei groază să ajungă. Cert este că a trecut prin operație, este bine acum şi vă mărturisesc cu mâna pe inimă că a fost teribil de grea perioada asta pentru întreaga familie. În acelasi timp am redescoperit dragostea şi grija prietenilor care ne-au susținut toată această perioadă. O parte din drum a fost incheiată şi acum pornim pe drumul lung şi anevoios al tratamentului. Aveți grijă de cei dragi vouă şi încurajați-i să vă spună lucruri de genul ăsta. Multă sănătate!”, a transmis Șerban Copoț.

În urma mesajelor primite, prezentatorul TV a postat și următorul filmuleț pe contul de Facebook:

Șerban Copoț prezintă emisiunea „Stand-Up Revolution”, alături de Ilona Brezoianu. Şi de această dată, prezentatorilor le va reveni sarcina grea de a susține atât concurenți care nu au mai urcat vreodată pe o scenă de stand-up, cât și nume cunoscute, care își fac curaj în speranța că vor primi ocazia de a intra în echipa unuia dintre jurați și chiar de a apărea într-un spectacol alături de aceștia.

„Sezonul 2 Stand-Up Revolution va veni cu multe surprize. Am văzut până acum concurenţi foarte buni, dar şi câteva momente speciale wow! Îmi era dor de filmări, pentru că sunt zile în care, pur şi simplu, nu ai cum să nu pleci binedispus acasă. Evident că s-a lăsat din nou cu pariuri şi, la fel ca şi în primul sezon, sper să fi pariat bine!”, a dezvăluit Ilona Brezoianu.

Şerban Copoţ a completat: „Abia aşteptam să revenim pe platoul Stand-Up Revolution şi să vedem cu ce ne mai surprind concurenţii de această dată! De surprize am avut parte şi noi, dar mai multe nu pot să vă spun acum! Un lucru e cert, weekendul începe bine şi se încheie bine cu noi, pentru că vineri, de la 21:30, venim cu o porţie savuroasă de Stand-up şi duminică mutăm distracţia în platoul iUmor, de la 20:00, la Antena 1.”

