Semnele durerii abdominale care impun vizita urgentă la medic. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), atenționare privind mâncarea

Durerea abdominală este unul dintre cele mai frecvente simptome care determină pacienții să caute ajutor medical, însă interpretarea sa corectă este esențială pentru stabilirea unui diagnostic rapid și precis. Localizarea, intensitatea, caracterul și factorii care o declanșează sau o ameliorează pot orienta medicul către cauze aparent banale, cum ar fi o indigestie, dar și către afecțiuni cu risc vital. De multe ori, o durere localizată în partea superioară a abdomenului poate fi confundată cu o problemă digestivă, când, în realitate, ea ascunde o patologie cardiacă sau o altă boală severă.

Dr. Oana Dolofan, medic gastroenterolog în cadrul Centrului de excelență în endoscopia digestivă diagnostică și terapeutică SANADOR Floreasca, explică faptul că prezentările atipice ale unor boli grave, precum infarctul miocardic, impun medicilor o evaluare atentă a tuturor posibilelor cauze. „Este o localizare un pic atipică pentru durerea din infarct, dar noi medicii ne gândim și la această posibilitate”, spune specialista.

În schimb, una dintre cauzele frecvente ale durerii abdominale rămâne gastroenterita, o inflamație a tractului digestiv cauzată de infecții virale, bacteriene sau parazitare. „Pentru că ați amintit de gastroenterită, de indigestie, este o cauză foarte frecventă de durere. Este dată de o infecție la nivelul tubului digestiv. În acest caz, durerea de obicei se asociază cu vărsături, cu diaree, cu febră, cu frison. Din fericire, acest tip de infecție este cel mai frecvent autolimitat, simptomele dispar în câteva zile, chiar și fără intervenție medicală de cele mai multe ori”, a precizat dr. Dolofan.

Totuși, nu toate durerile apărute după masă sunt cauzate de infecții. Uneori, mesele bogate sau excesele alimentare pot determina episoade severe, mai ales la persoanele cu afecțiuni preexistente. „Este important ceea ce mâncăm, pentru că nu doar alimentele contaminate pot să ne dea probleme bruște de sănătate, ci inclusiv alimentele grase sau alcoolul pot să conducă la dureri intense și complicații la nivelul abdomenului superior”, a avertizat medicul.

Durerea persistentă, întinsă pe săptămâni sau luni, ridică suspiciunea unor afecțiuni cronice ale stomacului, precum gastrita sau ulcerul. „Dacă este să vorbim de durerea din suferințele stomacului, trebuie să spunem că aceasta are un caracter de arsură, de obicei, sau de foame dureroasă. Poate să se asocieze cu greață, cu vărsături, cu balonare sau cu senzație de sațietate precoce. Poate să fie mai ușoară după ce mâncăm sau se poate accentua”, a explicat dr. Dolofan.

Cele mai întâlnite cauze sunt gastrita, ulcerul și sindromul dispeptic. În timp ce gastrita implică inflamația mucoasei stomacului și este frecventă la consumatorii de alcool, vârstnici sau persoane care iau anumite medicamente, ulcerul reprezintă o leziune mai profundă, cu risc mai mare de complicații. „Ulcerul este o leziune mai profundă la nivelul stomacului față de leziunile care apar în gastrită și, ca urmare, se asociază mai frecvent cu complicații. Și complicațiile pot însemna hemoragie, sângerare, perforație, dar și transformarea într-un cancer de stomac”, a subliniat medicul.

Semnele unei hemoragii digestive nu trebuie niciodată ignorate. „În cazul hemoragiei digestive, dintr-un ulcer, pacientul poate să aibă vărsături cu sânge sau vărsături cu aspect de zaț de cafea. Poate să aibă scaune negre și este important să se prezinte cât mai repede la medic”, a avertizat dr. Dolofan. În situația perforației stomacului, durerea devine extrem de puternică, iradiind în întreg abdomenul, iar pacientul ajunge să fie considerat o urgență medicală majoră.

