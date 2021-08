Seidler, replici cu un fost lider USR: Nu cred că tu ai putut scrie textul acesta. Cât de jos...

Primăria Municipiului București și Asociația ACCEPT au ajuns luni la o înțelegere privind organizarea ”Bucharest Pride” 2021 pentru data de 14 august, pe Calea Victoriei.

Cristian Seidler, parlamentar USR, și Raluca Amariei, fost lider USR, s-au contrat pe marginea acestui subiect.

”Un marș al sexualității arogante traversează capitala unei țări second-hand. Supușii distructivei propagande antiromânești lovesc în inima cumințeniei României în ajun de Adormirea Maicii Domnului - un marș care violentează fecioria și jignește echilibrul unei nații. Rușine celor care oricum nu au obraz! Alierea politicii românești cu propaganda LGBT scoate în afara creștinismului orice susținător!În numele libertății, opriți măcelărirea liniștii unui popor debusolat!”, a scris Raluca Amariei pe Facebook.

Cristian Seidler, parlamentar USR, a făcut un comentariu la postarea fostei sale colege:

”Crestinism fara detestarea alteritatii, se poate? Dar libertate fara limitarea libertatii celuilalt care nu iti vrea raul? Nu cred ca tu ai putut scrie textul de mai sus. Nu vreau sa cred. E jignitor, intr-adevar. E mai dezamagitor decat un set de injuraturi. Nu pentru ca ar denota limitare intelectuala, pentru ca nu e cazul. Ci pentru ca denota auto-limitare intentionata. Ura pura in numele crestinismului iubitor. Cat de jos...”.

Raluca Amariei a demisionat la finalul anului 2020

În 2020, Raluca Amariei, fost vicepreşedinte la nivel naţional şi fostul lider al filialei judeţene Sibiu a USR, a demisionat din partidul pe care îl vedea "în agonie".



"De mai multă vreme asist la agonia USR ca formaţiune politică credibilă pentru electoratul românesc. (...) Am decis să plec, să părăsesc acest partid, care nu mai e nici pe departe partidul la a cărui construcţie am contribuit. De ce abia acum? Pentru că se apropie alegerile, oamenii din jurul meu caută o alternativă curată la clasa politică, iar eu nu mai pot să le spun privindu-i în ochi, ca acum patru ani, că USR ar putea fi aceea. Dragi prieteni, colegi, susţinători din interiorul sau din afara partidului, vă mulţumesc. Au fost 4 ani in care aţi avut încredere în mine, în care v-am cerut sprijinul şi mi l-aţi acordat, mi-aţi dat energie şi am învăţat multe de la voi. Vă rog în continuare: nu renunţaţi la visul de a face bine (în) România!", şi-a explicat demisia Raluca Amariei, pe contul ei de Facebook.