Secretul unui creier sănătos și ager, dezvăluit de dr. Vlad Ciurea: Ce alimente și băuturi te ajută să gândești mai clar

Menținerea unui creier sănătos nu depinde doar de exerciții cognitive sau somn odihnitor, ci și de ceea ce punem zilnic în farfurie. Medicul Vlad Ciurea, cunoscut neurochirurg și promotor al unui stil de viață echilibrat, atrage atenția asupra rolului crucial pe care anumite alimente simple îl pot avea asupra sănătății mintale.

Ciocolata neagră – aliat pentru memorie și dispoziție

Printre recomandările sale se numără ciocolata neagră, însă nu orice tip - doar cea cu un conținut ridicat de cacao, de minimum 70%. Aceasta este o sursă importantă de antioxidanți și flavonoide, compuși ce contribuie la protejarea neuronilor și la o mai bună circulație sanguină la nivel cerebral. În plus, prezența teobrominei și a unei mici cantități de cofeină poate îmbunătăți vigilența și starea de spirit. Cu toate acestea, dr. Ciurea subliniază că ciocolata trebuie savurată cu măsură și doar în prima parte a zilei, pentru a evita efectele nedorite.

Cafeaua – stimulent natural, consumat responsabil

Un alt stimulent cerebral evidențiat de medic este cafeaua, datorită conținutului de cofeină care ajută la creșterea capacității de concentrare și diminuarea senzației de oboseală psihică. Vlad Ciurea recomandă consumul moderat - una până la două cești zilnic - și sugerează evitarea adăugării de zahăr sau frișcă pentru a nu reduce beneficiile băuturii. Cercetările din domeniu indică faptul că, pe termen lung, o astfel de rutină poate reduce riscul dezvoltării unor afecțiuni neurodegenerative precum Parkinson sau Alzheimer.

Ceaiul verde – alternativa orientală, recomandată dimineața

Pe lângă cele două alimente, Vlad Ciurea aduce în discuție o băutură apreciată mai ales în culturile asiatice: ceaiul verde. Recunoscut pentru concentrația mare de antioxidanți, în special catechine, acesta contribuie la menținerea sănătății neuronale și a metabolismului. De asemenea, poate fi un ajutor real pentru cei care doresc să slăbească, datorită efectului său asupra arderii grăsimilor.

Experiențele personale ale medicului vin în sprijinul recomandărilor sale: „Am fost de vreo 7 ori în Japonia şi în India de vreo trei ori. I-am văzut pe japonezi cu ceaiul verde, ei nu prea beau cafea. Am văzut oameni foarte educaţi, cadre universitare, care beau ceai verde. Am citit un articol în care se spunea că ceaiul verde este bun şi pentru căile urinare. Nu ştiu care este adevărul, însă sigur e bun pentru creier. Desface anumite legături între celulele nervoase plus hidratarea pe care o dă. Sunt adeptul ceaiului verde, însă dimineaţa, până în prânz”, a spus medicul, potrivit România TV.

În concluzie, introducerea în alimentație a unor produse precum ciocolata neagră, cafeaua sau ceaiul verde poate susține buna funcționare a creierului, mai ales dacă sunt consumate cu responsabilitate și integrate într-un stil de viață sănătos.

